Street food, musica e mercatini: gli eventi da non perdere nel weekend

Il weekend non sarà bello dal punto di vista meteorologico, ma gli eventi da seguire saranno numerosi. Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 21 giugno 2024 a domenica 23 giugno a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

I nostri consigli

COLICO IN CANTINA - Vino protagonista: secondo appuntamento con 'Colico in cantina' sabato e domenica. Due i giri disponibili, dedicati a Lago di Como e Valsassina.

ROCK IN RIVA - È già cominiciata giovedì e proseguirà per tutto il weekend la kermesse musicale 'Rock in riva' al Parco Ulisse Guzzi di Abbadia Lariana, tra ottima musica e buona cucina.

AQUATHLON - Il gran debutto dell'aquathlon a Mandello del Lario. Domenica 23 giugno le acque verranno del lago agitate dai partecipanti alla prima edizione della gara sportiva che unisce la corsa al nuoto, organizzata dalla Polisportiva Mandello con il patrocinio del Comune e associata alal Federazione Italiana Triathlon.

STREET FOOD IN BRIANZA - Nuovo appuntamento con Hop Hop Street Food sul nostro territorio. Questa volta il cibo di strada da ogni angolo del mondo sbarcherà in Brianza, a Barzanò, per una tre giorni gustosissima anche in caso di maltempo.

YOGA IN AGRITURISMO - Proposta da non perdere nel weekend con 'Yoga in Agriturismo' grazie al Fai Lecco all'Agriturismo Deviscio: una pratica yoga aperta a tutti e all'aperto con il brunch a seguire.

MERCATINI A COLICO - Nella bella stagione Colico diventa il regno dei mercatini. Ogni domenica, dal 17 marzo, tornano i tradizionali Mercatini Hobby, Antiquariato e Vintage in Piazza Garibaldi dalle ore 9 alle 18. E c'è anche un appuntamento serale dal grande fascino.

Eventi a Lecco e cinema

Inoltre, da non perdere:

EVENTI LECCHESI IN ESTATE - Gli eventi a Lecco nel periodo primavera/estate.

CINEMA - Tutti i film in programma nelle sale e all'aperto a Lecco e provincia durante il weekend e fino a mercoledì.

Attività all'aria aperta

Per avere sempre il quadro di cosa fare - escursioni, camminate, gite fuori porta e visite, ovviamente nel rispetto dell'ambiente - proponiamo ai lettori un ampio ventaglio di possibilità riprendendo le nostre apprezzate guide. È, come sempre, possibile segnalarci nuovi eventi (clicca qui) e, se siete on the road e volete mangiare fuori casa, consultare la nostra Ristoguida con i ristoranti del territorio.