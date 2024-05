I 5 consigli per vivere un magnifico weekend a Lecco e provincia

La domenica è salva dal punto di vista meteo, ma anche venerdì e sabato gli eventi di cui godere non mancheranno nel territorio. Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 24 maggio 2024 a domenica 26 maggio a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

LABORATORIO 'VINTAGE' - È ancora possibile iscriversi al laboratorio di 'Scrittura Vintage' di sabato dalle 14.30 alle 17.30 in via Digione 31 (e lo sarà anche sul posto per chi arriverà prima dell'inizio): attraverso l'utilizzo di macchina da scrivere, penna e calamaio, cartoline, si darà spazio alla creatività e alla scrittura di sé stessi. Divertimento ed emozioni malinconiche nello stesso pomeriggio.

MOSTRA CON... I PINGUINI - Si intitola 'Pinguini e Antartide che passione!' la mostra a cura del collezionista Andrea Zanardo (nella foto) e degli alunni della scuola primaria di Torre de' Busi, che sarà inaugurata sabato 25 maggio e resterà aperta al pubblico per una settimana.

BARCHE VOLANTI SUL LAGO - Saranno più di 50 barche e altrettanti atleti internazionali provenienti da Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Slovenia e Svizzera a sfidarsi nelle acque di Bellano dal 24 al 26 maggio per la 2^ tappa della Coppa Italia 2024 del circuito Waszp.

TEATRO CONTRO LE MAFIE - La classe 2° F della scuola media dell'istituto comprensivo 'Marco d'Oggiono' presenterà sabato 25 maggio lo spettacolo 'Le mafie non uccidono le donne?', realizzato nell'ambito del laboratorio teatrale dedicato al tema della legalità e curato dall'associazione 'Lo Stato dell'arte' di Lecco, in particolar modo da Alberto Bonacina. La rappresentazione vuole essere un omaggio a tutte le donne vittime innocenti delle mafie.

CONCERTO PER GHISLANZONI - La Provincia di Lecco, in occasione del bicentenario della nascita di Antonio Ghislanzoni (Lecco, 1824-Caprino Bergamasco, 1893), ospita a Villa Monastero di Varenna alcune iniziative che mettono in luce il contributo più originale offerto all'esperienza culturale e artistica italiana del secondo Ottocento dal letterato di origine lecchese.

