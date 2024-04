Mercatini, libri, gastronomia: i 5 consigli per un weekend coinvolgente

Il weekend non sarà splendido dal punto di vista meteorologico, ma sarà caratterizzato da appuntamenti da non perdere. Non mancheranno nel territorio eventi e possibilità di svolgere attività di ogni genere. Qui, di seguito, una mini-guida agli appuntamenti in programma da venerdì 26 aprile 2024 a domenica 28 aprile 2024 a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

I nostri 5 consigli

WOW FESTIVAL - Degustazioni, street food dall’Italia e dal mondo con una vista panoramica da togliere il fiato: sul Lungolago di Lecco arriva l'evento che celebra l’amore per il buon vino e il buon cibo, una tappa imperdibile per gli appassionati della cultura enogastronomica. Giunto alla sua terza edizione il WOW Festival-Walk of Wine, organizzato da Arte del Vino e WOW events in programma dal 25 al 28 aprile 2024, sarà un'esperienza di gusto e vista che lascerà tutti a bocca.

ALBERI MAESTRI - Alberi maestri è una performance itinerante -lungo il sentiero nel bosco da Mondonico a Campsirago - ed esperienziale alla scoperta del mondo degli alberi e delle piante, principio e metafora della vita. Appuntamento sabato e domenica.

COLICO LEGGE - Dopo gli appuntamenti del pre-festival, sabato prende il via l'evento dedicato ai libri nella cittadina dell'Altolago.

FESTIVAL DELLA LETTERATURA A MANDELLO - Entra nel vivo con gli appuntamenti del weekend il sesto Festival della letteratura di Mandello del Lario.

MERCATINO DELLE PULCI - Mercatino delle Pulci e dell'Antiquariato di Valmadrera di domenica 28 aprile 2024, dalle ore 7.45 alle ore 16.00. Il Mercatino delle Pulci è organizzato da UGT Valmadrera. Maggiori informazioni sul sito www.mercatinopulcivalmadrera. it.

