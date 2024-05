Street food, motori, Star Wars Day: i 10 consigli per un weekend adrenalinico

Weekend variabile con schiarite e rovesci, ma come sempre i momenti e le occasioni di svago non mancheranno. Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 3 maggio 2024 a domenica 5 maggio a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

I nostri 5 consigli

HOP HOP STREET FOOD - Hop Hop street food sbarca a Mandello: appuntamento ai Giardini dal 3 al 5 maggio, per un weekend all'insegna del cibo da tutto il mondo. I vari truck proporranno pietanze succulente, dolci e salate, birre artigianali per "mangiare, ridere e stare bene" come spiegano gli organizzatori dell'evento.

MICKY MOTOR DAY - Torna come ogni anno il Michy Motor Day, organizzato dall'omonima associazione di Abbadia fondata dai genitori e dagli amici del piccolo Michele, scomparso nel 2015 all'età di 10 anni per un sarcoma osseo e grande appassionato di motori. I momenti dedicati a due e quattro ruote saranno numerosi, così come quelli di svago con musica e gastronomia. La manifestazione si svolgerà sabato e domenica con qualsiasi condizione meteorologica.

UNA NOTTA IN VILLA SORMANI - L'Associazione Culturale No Profit Eden torna a Villa Sormani Marzorati Uva con il format 'Visita+Food&Beverage'. L'occasione, sabato, è l'evento 'Una Notte in Villa Sormani' presso la splendida dimora.

RISATE CON DEBORA VILLA - Spettacolo da non perdere a sostegno di Telethon. Si annuncia infatti un'unica data in provincia di Lecco per lo spassoso recital 20 di Risate! con Debora Villa, volto noto della comicità televisiva nazionale (Zelig e Colorado).

IL MAESTRO DELLA GRAFICA A LECCO - Sabato 4 maggio, alle 18.30, lo store di Pescarenico 'Le Cose', in via Corti 12 a Lecco, ospiterà il grande maestro della grafica, Armando Milani, che presenterà il libro dal titolo 'Incontri', edito da Lazy Dog.

IL FLOW DELLA FORZA - Sabato 4 maggio alle 10.30 Anna Dell'Era e Cecilia Corti di Odaka Yoga Lecco terranno un nuovo workshop, dal titolo 'Il flow della forza: un corpo forte, una mente forte'.

STAR WARS DAY - Ritorna lo Star Wars Day al Planetario di Lecco. Dopo la pausa dovuta soprattutto al Covid, riecco anche a Lecco la giornata speciale dedicata all'universo di George Lucas e che ha sempre riscosso notevole successo in tutte le sue edizioni. Appuntamento a sabato 4 maggio: may the fourth be with you!

ANGELI A VARENNA - Si intitola Angeli la prossima rappresentazione teatrale che andrà in scena sabato a Varenna all'interno della rassegna 'Lake Como Varenna Festival' giunta alla sua quinta edizione.

LAKE COMO MARATHON - Una domenica davvero speciale per la Lake Como Marathon. Dopo i più che positivi riscontri dello scorso anno, torna domenica 5 maggio a Dervio la Lake Como Bike Marathon, tappa della Coppa Lombardia Mtb.

FESTIVAL DELLA LETTERATURA A MANDELLO - Entra nel vivo con gli appuntamenti del weekend il sesto Festival della letteratura di Mandello del Lario.

Qui gli eventi a Lecco nel periodo primavera/estate.

Attività all'aria aperta

Per avere sempre il quadro di cosa fare - escursioni, camminate, gite fuori porta e visite, ovviamente nel rispetto dell'ambiente - proponiamo ai lettori un ampio ventaglio di possibilità riprendendo le nostre apprezzate guide.