Film Fest, street food, Dik Dik e tanto altro: sicuri che a Lecco non ci sia nulla da fare?

Il weekend non sarà indimenticabile dal punto di vista del meteo, ma gli eventi da seguire come sempre saranno numerosi. Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 5 luglio 2024 a domenica 7 luglio a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

DIK DIK IN CONCERTO A COLICO - Serata da non perdere a Colico con un concerto in grado di proiettare il pubblico nell'indimenticabile musica degli anni '60 e '70. Sul palco del PalaLegnone si esibiranno infatti i Dik Dik.

FESTA E BUON CIBO A VALGREGHENTINO - Nell'ambito della rassegna "E... state a Valgre" va in scena a Valgreghentino un fine settimana di festa, musica e buon cibo da gustare in compagnia. Si tratta dell'evento 'Valgre Food&Rock 2024' che si terrà venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 luglio presso l'area ex Grani Marmi di via Kennedy 78.

STREET FOOD A PARÈ - Dal 5 al 7 luglio Tipico Eventi torna a Valmadrera con il gustosissimo Street Food Festival! Una selezione dei migliori street chef dall’Italia e dal mondo, per regalare ai propri ospiti l’esperienza culinaria più svariata di sempre, rimanendo a pochi passi da casa.

SCENARIO FESTIVAL - L'estate lecchese quest'anno si arricchisce con una nuova e inedita tre giorni musicale nella centralissima cornice dell'ex area 'La Piccola', ora Piazzale Cassin. Scenario Festival sarà una celebrazione della diversità e della scoperta, un viaggio attraverso una serie di esibizioni originali che coinvolgeranno i giovani dai 14 ai 40 anni.

NIBIONNO FOOD & SOUND - Quattro serate dedicate all'aggregazione, alla festa, alla musica e ai buoni piatti cucinati dalle attività enogastronomiche locali. Terza edizione tutta 'home made' in Nibionno.

LECCO FILM FEST - A Lecco c'è il Lecco Film Fest che avrà come ospite d'onore Marco Bellocchio e non solo. Previsti infatti interventi di personaggi del mondo del cinema, dibattiti e due proiezioni al giorno di cui una in piazza Garibaldi.

CAMPIONATO ITALIANO TAGLIATORI DI LEGNA - Il conto alla rovescia è iniziato: manca ormai pochissimo al prossimo Campionato Italiano 2024 degli Stihl Timbersports, la competizione riconosciuta in tutto il mondo come il perfetto connubio tra precisione, potenza e velocità di esecuzione. A sfidarsi saranno gli atleti azzurri più abili nel taglio professionistico della legna, pronti a competere per aggiudicarsi il titolo di Campione Italiano 2024.

EVENTI LECCHESI IN ESTATE - Gli eventi a Lecco nel periodo primavera/estate.

CINEMA - Tutti i film in programma nelle sale e all'aperto a Lecco e provincia durante il weekend e fino a mercoledì.

Per avere sempre il quadro di cosa fare - escursioni, camminate, gite fuori porta e visite, ovviamente nel rispetto dell'ambiente