5 appuntamenti da non perdere in un caldo weekend di giugno

Il caldo ci sarà, il sole anche, seppure domenica i temporali saranno in agguato. Gli eventi di cui godere non mancheranno nel territorio. Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 7 giugno 2024 a domenica 9 giugno a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

I nostri consigli

LA SETTIMA NOTTE: LA MAGICA FESTA DELLE STELLE - Concerto da non perdere a Parco Belgiojso con la Insubria Wind Orchestra.

TRIBUTO 'SOLIDALE' AI POOH - La musica dei Pooh aiuta a combattere il cancro. È davvero nobile l'obiettivo dell'associazione Inprimalinea Onlus, che venerdì 7 giugno alle ore 21 in piazza Garibaldi a Lecco propone un concerto dei Goodbye Pooh, la tribute band officiale del celebre gruppo pop italiano.

BELLE ÈPOQUE SUL LAGO - Rombano i motori sul lungolago di Colico. Organizzato da Valtellina Veteran Car con il patrocinio del Comune di Colico e Pro loco Colico, domenica 9 giugno piazza Garibaldi ospiterà il secondo raduno di veicoli storici e conducenti in abbigliamento d'epoca.

160 ANNI DELLA CROCE ROSSA - Appuntamento in piazza Cermenati per i festeggiamenti legati ai 160 anni di fondazione della Croce Rossa, fondata il 15 giugno 1864 dal dottor Cesare Castiglioni.

I MEMORIAL POMI - Si svolgerà a Mandello, l'8 giugno dalle 8 alle 20 al campo sportivo cittadino, il I Memorial Massimo Pomi, torneo di calcio a 7. Iscrizione gratuita.

Eventi a Lecco e cinema

Inoltre, da non perdere:

Attività all'aria aperta

