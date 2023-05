I 10 consigli per rendere ancora più luminoso un weekend di sole

Il weekend regalerà sprazzi di sole e sereno, clima ideale per godere degli eventi nel territorio che, come al solito, non mancheranno. Qui, di seguito, una mini-guida agli appuntamenti in programma da venerdì 5 maggio 2023 a domenica 7 maggio 2023 a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

CITY GAME IN VALSASSINA - Durante questa esperienza da vivere in Valsassina, organizzata In collaborazione con 13Points Tour e Okeg Viaggi, i partecipanti saranno condotti alla scoperta dei luoghi meno conosciuti e più rappresentativi di Cremeno e Barzio.

FESTA DI PARÈ - La tradizionale Festa di Parè sarà arricchita dal concerto della Corale San Pietro al Monte di Civate, con brani ispirati a salmi e preghiere, dedicati alla bellezza del Creato che si terrà sabato 6 maggio alle ore 21 presso la Chiesa di Parè.

ANDAR PER ERBE - Accompagnati da una botanica per scoprie, imparare a riconoscere e raccogliere le erbe spontanee nel rispetto della natura.

CIRILLI PER TELETHON - Continuano in provincia di Lecco le manifestazioni a favore della maratona Telethon, giunta alla 32^ edizione nel nostro territorio. Gabriele Cirilli sarà al teatro Smeraldo di Airuno sabato 6 maggio alle 21 con uno spettacolo dal vivo per raccogliere fondi a favore della ricerca contro le malattie genetiche.

CONCERTO TRIBUTO AI POOH - I Goodbye, official tribute band dei Pooh, si esibiranno a Mandello in occasione dei 65 anni della sezione Avis di Mandello.

CAMPSIRAGO LUOGO D'ARTE - Sabato 6 maggio alle ore 17 e domenica 7 maggio alle ore 11 e 17 va in scena "Più veloce di un raglio", spettacolo pluripremiato di Cada Die Teatro per bambini dai 5 anni.

LABORATORIO DI SCRITTURA - Dimostrazione gratuita dei laboratori di scrittura tenuti dal giornalista Stefano Bolotta in biblioteca a Mandello. Due ore sabato pomeriggio per concedersi uno stacco da tutto e lasciare fluore le parole. Necessaria la prenotazione.

SCHOLA DI TEATRO NEL BOSCO - Domenica 7 maggio dalle ore 10 alle ore 16 Campsirago Residenza propone un'esperienza unica per risvegliare la creatività attraverso il gioco del teatro immersi nella natura del Monte di Brianza.

UNA CITTÀ PER MANZONI - Tante iniziative culturali per ricordare la figura del Grande Lombardo.

A CONTATTO CON GLI ALBERI - Domenica 7 maggio alle ore 10 Campsirago Residenza propone la performance itinerante nel bosco Alberi maestri: un'esperienza sonora, poetica e visiva alla scoperta del mondo degli alberi.

Per avere sempre il quadro di cosa fare - escursioni, camminate, gite fuori porta e visite, ovviamente nel rispetto dell'ambiente - proponiamo ai lettori un ampio ventaglio di possibilità riprendendo le nostre apprezzate guide. Da non perdere, inoltre, il palinsesto dei cinema della provincia di Lecco. È, come sempre, possibile segnalarci nuovi eventi (clicca qui) e, se siete on the road e volete mangiare fuori casa, consultare la nostra Ristoguida con i ristoranti del territorio.