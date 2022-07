White Dinner in riva al lago

Prezzo non disponibile

Abbadia Lariana si veste di bianco. La sera di venerdì 22 luglio dalle ore 19.30 alle ore 23.30 in via Lungo Lago si terrà infatti la White Dinner, la cena in bianco, organizzata dalla Pro Loco del paese.

"White Dinner è un evento pensato per vivere una serata particolare, condividendo con altre persone uno spazio pubblico in maniera diversa dal solito e divertente. I tavoli saranno sistemati attaccati gli uni agli altri, così che i partecipanti si sentano come a una cena fra amici. Il tema del bianco, scenografico ed estivo, sarà il filo conduttore di tutto l'evento" spiegano gli organizzatori della Pro loco.

Disponibili 120 posti

L'evento si svolgerà a numero chiuso, i posti disponibili sono 120. Chiunque vorrà partecipare dovrà inviare il modulo d'iscrizione compilato con i dati di ogni partecipante all'indirizzo abbadia@prolocolario.it entro le ore 13 di giovedì 21 luglio. Il modulo può essere scaricato dalla pagina Facebook Pro Loco Abbadia Lariana oppure richiesto tramite mail all'indirizzo sopra citato. Gli iscritti riceveranno via mail la conferma dell'avvenuta iscrizione. Per informazioni 334.1240329 dalle ore 9 alle 13.

Il costo di iscrizione è di 5 euro a persona, partecipazione gratuita per i minori di 14 anni. Gli avventori della cena in bianco avranno soltanto alcune semplici regole da rispettare.

In caso di maltempo l'evento sarà rimandato al venerdì successivo con le stesse modalità. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti la manifestazione sarà rinviata ad altra data.

Le regole della White dinner