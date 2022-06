Workshop di macrofotografia - corso avanzato

Eleganza ed armonia, grazia e proporzione, fascino e incanto, in una parola… macrofotografia.



Il workshop è rivolto a fotografi che hanno già maturato qualche piccola esperienza di macrofotografia o che hanno già frequentato il corso base e sentono l’esigenza di approfondire le proprie conoscenze soprattutto nell’approccio sul campo di questo genere fotografico, tanto affascinante quanto complesso. Un’intera giornata all’aperto, completamente dedicata alla pratica sul campo, dove gli allievi impareranno a gestire in autonomia le situazioni più frequenti che il macro-fotografo incontra nella sua attività. Strategie, tecniche avanzate, trucchi e consigli per sfruttare appieno la vostra attrezzatura e portare a casa le foto che avete sempre desiderato.

Obiettivi del corso

Con il costante affiancamento del docente, gli allievi saranno invitati a realizzare in autonomia alcuni scatti dove, in un percorso di difficoltà via via crescente, impareranno ad utilizzare tecniche speciali di messa a fuoco, slitte micrometriche, svariate tecniche di illuminazione (sia naturale che artificiale), fino alle sofisticate tecniche di focus staking.

Come è organizzato il workshop

L'appuntamento è fissato per le ore 9.00 presso il Rifugio Soldanella a Piani dei Resinelli a Lecco.

Dopo l’accreditamento e un breve breefing introduttivo, inizieremo l’escursione alla ricerca di fiori ed insetti da fotografare. Con regolarità ci fermeremo per una breve introduzione teorica del tema che di volta in volta verrà affrontato e che poi immediatamente gli allievi, singolarmente o a coppie, cercheranno di mettere in pratica con le proprie attrezzature. Le inevitabili difficoltà e complicazioni, tipiche della fotografia sul campo, verranno risolte in affiancamento con il docente che sarà a vostra disposizione per ogni domanda o richiesta di aiuto.

Per le ore 13.00 circa è prevista una sosta per un pranzo veloce al rifugio e per fare il punto della situazione prima di uscire nuovamente per proseguire le attività didattiche all’aperto che termineranno verso le ore 17.00.

In caso di brutto tempo tutte le attività verranno svolte in rifugio.

Successivamente, in una serata da decidere insieme, gli scatti realizzati verranno commentati e post-prodotti assieme online su Zoom.

Docenza

Il corso sarà tenuto da Luca Mich, fotografo professionista e docente Nikon School Italia specializzato in fotografia outdoor e di natura con oltre 20 anni di esperienza.

Competenze e attrezzatura e richieste

Il workshop è consigliato a fotografi che fotografano con disinvoltura in manuale ed in formato raw. E' consigliata, per una completa soddisfacente partecipazione, una conoscenza anche di base di Photoshop.

L'attrezatura fotografica minima consigliata prevede:

uno zaino fotografico (sconsigliate le borse)

una fotocamera reflex o mirrorless Full frame o APS-C ad ottiche intercambiabili

un'ottica macro (se in possesso)

un treppiede

Tuttavia, per chi avesse intenzione di acquistare ottiche o attrezzatura specifica successivamente al corso, il docente metterà a disposizione la propria attrezzatura per la parte pratica del pomeriggio.

Abbigliamento e difficoltà escursionistiche

L’escursione programmata non offre difficoltà né tecniche né di impegno fisico particolari ed è dunque adatta a tutti. E’ comunque raccomandato un abbigliamento escursionistico con una giacca a vento in caso di pioggia e calzature da montagna.

Programma dettagliato

Breefing introduttivo e presentazione del workshop; Attrezzatura fotografica e non per la macrofotografia sul campo; Etica e comportamento del macrofotografo sul campo; Strategie e tecniche non invasive per trovare e fotografare fiori, funghi ed insetti; Esercitazioni pratiche di allestimento del set di scatto; Uso di treppiedi, teste, colonne e plump; Utilizzo sul campo di ottiche macro, dal classico e versatile 105mm ai super-grandangolari; Relazione tra Rapporto di ingrandimento ed Angolo di campo; Moltiplicatori di focale, anelli invertitori e lenti close-up; Gestione della messa a fuoco con l’ausilio di una o più slitte micrometriche; Teoria e pratica dell’illuminazione in macrofotografia; Uso pratico di pannelli riflettenti, bandiere, ombrellini; Uso pratico di pannelli led e schemi luce ad uno, due e tre punti luce; Dalla macrofotografia classica a quella ambientata; Regole di composizione e gestione dello sfondo; Focus stacking manuale con le slitte micrometriche; Vantaggi e svantaggi delle funzioni automatiche di focus stacking in macchina; Cenni sulle slitte micrometriche motorizzate; Come raggiungere la sede del Workshop.

Il corso si terrà presso il Rif. Soldanella al Pian Resinelli



Attenzione: la partecipazione al workshop è ammessa ad un massimo di 15 allievi, raggiunto questo numero le iscrizioni verranno chiuse.

Per informazioni, chiarimenti o dubbi di qualsiasi natura, potete contattare direttamente il docente scrivendo a luca@lucamich.com o telefonando al +39 334 9665398