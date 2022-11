Workshop "Guerrieri di gentilezza"

Prezzo non disponibile

Un workshop dal titolo "Guerrieri di gentilezza" è in programma sabato 26 novembre dalle ore 10.30 alle 12.30 presso "Lo Studio" di via Rivolta 19 a Lecco.

Durante l'iniziativa, che sarà tenuta dalle insegnanti Cecilia Corti e Anna Dell'Era di Odaka Yoga Lecco, ci si addentrerà in alcuni pilastri dello stile Odaka e si compirà in breve un viaggio alla scoperta dello spirito del Guerriero Gentile.

La pratica è aperta a tutti, anche a chi non ha mai praticato yoga. Il costo è di 20 euro. Prenotazione obbligatoria. Le organizzatrici invitano a partecipare con abbigliamento comodo e a portare il proprio tappetino.

Anna e Cecilia praticano Odaka Yoga al martedì e al giovedì alle ore 18.30 alla sede Scout in via Risorgimento, 62, zona di Belledo, Lecco. I corsi sono aperti a tutti ed è possibile effettuare una prova in qualsiasi momento.