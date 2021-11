Workshop di Odaka Yoga

Un workshop dedicato all'approfondimento della pratica di Odaka Yoga, per ritrovare fluidità nel corpo e nella mente e riscoprire "il guerriero di gentilezza che è in te".

Lo propone Yogalife di Federica Caronna con un evento in programma domenica 21 novembre nei locali del Centro danza & Movimento: a guidare la pratica saranno Anna Dell'Era e Cecilia Corti, insegnanti dello stile Odaka.

Il workshop si svolgerà dalle ore 10.00 alle 12.30. Il costo del workshop è di 30 euro. Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a info@yogalifederica.com.

Chi sono

Anna Dell'Era è certificata 300+ RYT come istruttrice di Odaka Yoga, ed è specializzata nelle tecniche di Trauma-Informed e nel Pranayama Flow. Decide di integrare la formazione yogica al percorso universitario in Psicologia, per un buon equilibrio tra mente-corpo-spirito.

Cecilia Corti è certificata 300+ RYT come istruttrice di Odaka Yoga ed è specializzata nelle tecniche di Pranayama Flow e ispirata dallo Zen-Warrior. Il suo percorso personale e professionale la porta a trovare nella ricerca dentro di sé, nell'empatia e ascolto verso gli altri e nelle meraviglie del cosmo un equilibrio dinamico tra mente-corpo-spirito.

Cos'è l'Odaka Yoga

L'Odaka Yoga® è uno stile di yoga contemporaneo che rispetta pienamente la tradizione. Trova ispirazione nel moto dell’oceano e delle sue onde, nel fondere il Bushido (la Via del Guerriero), la pratica millenaria dello yoga e i principi della biomeccanica corporea.

L'osservazione dei moti oceanici da parte dei fondatori, Roberto Milletti e Francesca Cassia, li ha portati a pensare che il movimento ad onda potesse essere interpretato e riadattato alla molteplicità dei movimenti del corpo e della sua espressione.Questo stile si esprime attraverso le sue sequenze di pose yoga, che attraverso il fluire dell'energia interiore, mutuato dalle arti marziali, rende la transizione importante tanto quanto la posa. Una fusione che mira a sciogliere tensioni e contrazioni fisiche, mentali ed emozionali e al contempo conferisce una mente quieta e un'azione immediata.

Attraverso la pratica Odaka riscopriamo il nostro guerriero interiore, per ritrovarci in un corpo yogico e in una mente guerriera, centrati in uno stato di attenzione, ma mai in uno stato di concentrazione derivante dallo sforzo. Divenire un guerriero Odaka significa divenire adattabili, imperturbabili, flessibili e pienamente integrati: una piena entità fluida, trasformativa di corpo-mente.

Il fluire della pratica di Odaka Yoga, come l'acqua nelle sue molteplici forme, ci dà la percezione di essere nel Flow, uno stato dell'Essere in cui ci si allinea con il nostro Sé più vero, le nostre intenzioni e la natura che ci circonda.

L'utilizzo delle onde permette di connetterci con il nostro corpo fino a diventare liquidi. Durante il movimento sentiamo una sensazione di libertà e la capacità di trasformare ogni limite, per far sì che si scoprano nuove possibilità.

