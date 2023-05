È intitolato "Good vibes" il workshop che si svolgerà sabato 27 maggio in via Digione 31 a Lecco: si tratta di un vero e proprio laboratorio di scrittura creativa ed espressiva all'insegna del divertimento, che sarà condotto dal giornalista Stefano Bolotta, promotore del progetto Creatività scrittoriale.

"Nei miei laboratori cerco di miscelare aspetti di scrittura creativa ed espressiva. Si tratta di un'opportunità per trascorrere un po' di tempo tra le parole, conoscere nuove persone e 'parlare' a se stesso - spiega il promotore - Insieme ai partecipanti non ci si sofferma soltanto sulla nascita delle storie; ci si immerge in un ambiente accogliente, privo di giudizio, in cui ognuno può raccontare un po' di sé attraverso la scrittura".

Durante il workshop del 27 maggio ci si prenderà un po' di tempo, dalle ore 15 alle 17, per scaricare l'eventuale tensione della settimana e cercare "vibrazioni positive". Il costo è di 15 euro.