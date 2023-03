La scrittura incontra la meditazione, in un nuovo e originale connubio. A Lecco, in via Digione 31, martedì 21 marzo dalle 20.30 si terrà il workshop "Scrittura Zen".

A condurlo saranno Stefano Bolotta, giornalista e ideatore dei laboratori di Creatività scrittoriale che stanno riscuotendo un ottimo successo in città, e Cecilia Corti, insegnante Odaka Yoga e Zen Warrior (che insieme ad Anna Dell'Era tiene ogni settimana corsi con Odaka Yoga Lecco).

L'occasione sarà propizia per staccare dalla frenesia del quotidiano, concedersi un momento per se stessi, convogliare l'energia creativa: il tutto alternando brevi istanti di meditazione a esercizi di scrittura.

Tutte le informazioni

Il costo del workshop è di 18 euro.

Per informazioni e iscrizioni (necessaria la prenotazione) contattare Stefano al 339 8255546 (stefano.bolotta@gmail.com) o Cecilia al 338 8641095 (odakayogalecco@gmail.com).

Si consiglia di portare carta e penna. Maggiori informazioni su www.stefanobolotta.com.