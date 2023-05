Il grande wrestling ad Abbadia Lariana

Prezzo non disponibile

Il grande wrestling italiano torna a Lecco, per la precisione ad Abbadia. Il 27 maggio, un sabato, serata esclusiva alla palestra comunale di via della Quadra per un evento all'aperto denominato "Total Destruction".

Il programma prevede l'apertura dei cancelli alle ore 20, l'inizio dell'evento alle 20.30. Il costo dei biglietti. Parterre: Interi 15 euro; Ridotti 10 (fino a 12 anni inclusi). Gradinata: Interi 12; Ridotti 8 (fino a 12 anni inclusi). I bambbini fino a 5 anni inclusi entrano gratis.

Prenotazione posti: 335 1208244 (anche via WhatsApp) e info@icwwrestling.it. I biglietti possono essere acquistati anche all'ingresso la sera dell'evento, a partire dalle ore 20.