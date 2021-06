Qi Gong al Rio Torto

La pandemia ha bloccato tutto, ma la Banca del Tempio di Valmadrera vuole ripartire. Sfruttando la bella stagione l'associazione invita a una mattina di ginnastica rilassante, energetica e adatta a tutte le fasce di età. Fiorella Casartelli, la socia istruttrice di Qi Gong, invita a partecipare a un’ora di prova di ginnastica energetica, con semplici esercizi per riattivare tutto il nostro corpo. Il termine Qì G?ng (IPA: /t?'i ku?/, ??T, ??S) si riferisce a una serie di pratiche e di esercizi collegati alla medicina tradizionale cinese e in parte alle arti marziali che prevedono la meditazione, la concentrazione mentale, il controllo della respirazione e particolari movimenti di esercizio fisico. Il qi gong si pratica generalmente per il mantenimento della buona salute e del benessere sia fisici sia psicologici, tramite la cura e l'accrescimento della propria energia interna (il Qi).

Per anni il corso di Fiorella è stato un appuntamento fisso dell’ultimo mercoledì e venerdì di ogni mese e «siccome stiamo pensando di ripartire dopo l’estate vi vogliamo invitare a una prova». L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti, anche se non soci della BdT, per la partecipazione sono esclusivamente richiesti abiti comodi e scarpe adeguate, se non si vorrà stare a piedi scalzi.

La lezione si svolgerà all’aperto e sarà necessario rispettare le regole di contenimento della pandemia in vigore al momento della iniziativa. Secondo le regole in vigore al 22 giugno, ogni persona sarà tenuta a indossare la mascherina fino all’inizio della lezione e al distanziamento interpersonale di 1 mt. In loco verranno registrati i nomi dei partecipanti per eventuali necessità legate al Covid-19.

Per info e contatti si può contattare lo sportello di Banca del Tempo Valmadrera (via Roma 31, nei locali della ex anagrafe, vicino alla CRI) il lunedì sera dalle 17.30 alle 19.30 e il giovedì mattina dalle 10.00 alle 12.00 (dal 01 luglio), oppure contattare la BdT agli indirizzi mail e numeri di telefono che trovate qui.

