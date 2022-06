Odaka Yoga: Guerrieri di gentilezza

Appuntamento da non perdere, mercoledì 22 giugno alle ore 7, per gli amanti dello yoga e per chi cerca una via per riabbracciare se stessi, il proprio corpo e la propria mente. Una pratica aperta a tutti con la quale poter iniziare non solo la giornata, ma anche salutare l'arrivo dell'estate sperimentando l'importanza della centratura e la gentilezza verso di sé e verso gli altri.

A guidare l'incontro saranno Francesco Zinnamosca e Jessica Ugatti, formatori del team ufficiale Odaka, che proprio dalla Lombardia partono per un viaggio che toccherà le città italiane dove risiedono gli insegnanti Odaka Yoga condividendo pratiche, raccogliendo interviste, documentando lo stile di vita e raccontando i volti di chi condivide la passione per il benessere e la vita. Un viaggio "on the road" attraverso l'Italia alla scoperta della community Odaka Yoga. Un viaggio su quattro ruote, bagaglio leggero, due tappetini e il tempo di qualità vissuto insieme.

La pratica si svolgerà in Corso Matteotti 32, Lecco. A seguire un momento di consapevolezza e meditazione all'interno del Planetario di Lecco. L'incontro è a offerta libera.

In caso di maltempo la pratica si svolgerà presso la Sede Scout in via Risorgimento 62.

Per informazioni e prenotazioni: odakayogalecco@gmail.com. Anna 334 1200924 - Cecilia 338 8641095

Odaka Yoga nel mondo

Odaka Yoga è uno stile di yoga innovativo nato da oltre trent’anni di ricerca e sperimentazione. Roberto Milletti e Francesca Cassia danno vita a un nuovo concept, "Live Centred, Liquefy your Limits, Embrace the Power", che trova ispirazione dall'osservazione del moto dell'oceano e delle sue onde, dove nel fondere il Bushido (la via del guerriero), lo zen e lo yoga, sono espressi fisicamente ed emozionalmente i principi di trasformazione, adattabilità e forza interiore. I ritmi naturali del moto ondoso vengono riprodotti dal corpo durante la pratica, così da fargli acquisire la cedevolezza dell'acqua. Biomeccanica e movimento fluido del Guerriero Odaka ti permettono di vivere centrato nel bel mezzo del caos.

Rieducare il corpo a muoversi nella sua integrità risvegliando l'intelligenza corporea. Creare sequenze specifiche per differenti aree del corpo. Agire sull'allineamento posturale prevenendo incidenti a livello muscolare, scheletrico e tissutale. Attivare i muscoli in un movimento bilanciato e funzionale, che rafforza e allunga al contempo.