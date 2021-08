Zeroluciano in concerto

Prezzo non disponibile

La musica senza tempo di Renato Zero a disposizione di tutti in città. Zeroluciano proporrà le migliori canzoni del celebre cantautore romano venerdì 3 settembre alle ore 21.

L'appuntamento per una serata diversa dalle altre, all'insegna della buona musica (e della buona cucina) è a "Il Chioschetto Fazfamily" in via Lungolario 5 a Lecco. Geppo dj, tecnico del suono, si occuperà anche del dj set.

Il fine della serata è nobile: parte del ricavato verrà infatti donato a famiglie della zona in difficoltà.

