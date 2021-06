Gli studenti dell'Azione Cattolica al Monte Barro

Dal 22 al 27 agosto l'Azione cattolica studenti della diocesi di Milano invita i ragazzi e le ragazze che frequentano le scuole superiori (compreso chi ha terminato la terza media) alla settimana di cultura, preghiera, condivisione, servizio e… avventura che si svolgerà all'Ostello del Monte Barro a Galbiate in provincia di Lecco.

È ormai una tradizione consolidata che negli anni scorsi ha visto il gruppo dei partecipanti animare Piazza Garibaldi con tornei sportivi, pulire le spiagge del nostro lago, collaborare con i servizi sociali del Comune di Lecco, con la Caritas a pitturare strutture o offrire servizi vari per i più deboli.

«Gli scorsi anni - spiega Massimiliano Mariani, tra i responsabili dell'Acs diocesana - abbiamo stabilito il campo base all'Oratorio di Pescarenico. Quest'anno invece abbiamo scelto come riferimento l'Ostello del Monte Barro. Non avevamo ancora avuto la possibilità di soggiornarci e speriamo ai partecipanti possa piacere la vista privilegiata dall'Eremo sul lago, e la natura circostante, da imparare a rispettare e salvaguardare anche con semplici accorgimenti quotidiani».

Dunque, apprezzare la bellezza del Creato e di ciò che ci circonda è il monito di questa vacanza dell'Acs, sulla scia della Laudato sì di Papa Francesco: «Mai abbiamo maltrattato e offeso la nostra casa comune come negli ultimi due secoli», scrive il Papa. «Siamo invece chiamati a diventare gli strumenti di Dio Padre perché il nostro pianeta sia quello che Egli ha sognato nel crearlo e risponda al suo progetto di pace, bellezza e pienezza».

I partecipanti, sotto la guida di Legambiente, saranno coinvolti in momenti di approfondimento, di volontariato all'interno della struttura o nei sentieri del parco circostante. Da parte dell'Azione cattolica studenti non mancherà, ovviamente, l'attenzione alla preghiera e alla riflessione personale al mattino o alla sera, e finalmente il ritrovato spirito di gruppo dopo i tanti mesi in cui gli eventi associativi si sono svolti online.

La quota di partecipazione è di 110 euro per i soci, 130 per i non soci. Verranno rispettate le disposizioni della Diocesi di Milano, ovviamente sempre in aggiornamento rispetto all'andamento epidemiologico. Chi si iscrive li accetta e sarà cura dell'organizzazione fornire le ultime disposizioni in vigore. Inoltre per le contingenze date dalla situazione attuale, i posti disponibili sono limitati, dunque potrebbero terminare rapidamente. Se in fase d'iscrizione risulta che siano terminati, il nominativo sarà inserito in una lista d'attesa e sarà contattato in caso di nuove disponibilità.

Informazioni e iscrizioni scrivendo a acs@azionecattolicamilano.it o sul sito diocesano.