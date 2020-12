Le migliori applicazioni per studiare lo spagnolo da smartphone

Lo spagnolo è la seconda lingua più parlata nel mondo e sta guadagnando importanza col passare del tempo. È lingua ufficiale in 21 nazioni di entrambe le sponde dell'Oceano Atlantico e recenti stime calcolano che i milioni di madrelingua spagnola sono 320-400 milioni nel mondo.

Oggi lo spagnolo è parlato in Spagna, nella maggior parte dei paesi latino americani e negli Stati Uniti. È anche la più parlata tra le lingue romanze, ed è tra le lingue più studiate al mondo!

Conoscere lo spagnolo ti aprirà un'infinità di possibilità, sia a livello personale che professionale. Potrai comunicare con milioni di persone, viaggiare senza problemi, migliorare il tuo CV e aprire i tuoi affari a un nuovo mercato.

Ecco 5 applicazioni che ti possono aiutare ad approcciarti allo spagnolo utilizzando lo smartphone:

Memrise

Per chi non amasse la grammatica, ma preferisse una modalità più ludica ed immersiva Memrise propone il metodo flashcard. Infatti, si hanno a disposizione numerosi corsi di spagnolo, di ogni genere, quindi non sono grammaticali, e non solo "tradizionali", per cui non si rimane mai "a secco" di contenuti da vedere.

Duolinguo

L'applicazione probabilmente più famosa nel campo dell'insegnamento della grammatica, e tra le varie lingue prevede anche lo spagnolo. E' importante scaricarlo perché la grammatica è fondamentale per poter capire come costruire ogni tua frase, ogni tuo discorso, e conoscere l'ABC di una lingua.

SpanishDict

Questa applicazione è molto utile se sei in cerca di parole o informazioni grammaticali ben precise e vuoi averle sottomano in pochissimi secondi.

Anki

Questa applicazione si distingue dalle altre perché, intanto si fonda sempre sul concetto delle flashcard per apprendere e rafforzare la propria conoscenza dello spagnolo, ma soprattutto ha un vasto database di materiale didattico.

BBC Mundo

L'applicazione di riferimento del giornalismo spagnolo è fondamentale per una delle tecniche di apprendimento linguistico più importanti, ovvero l'immersione.