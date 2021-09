Come diventare parrucchiere: ecco tutti i passaggi

Tutti i consigli e il percorso più adatto da seguire per intraprendere questa carriera professionale

Ti piacerebbe diventare hair stylist? Scopri in questa guida tutti i passiggi da seguire per realizzare il tuo sogno.

Quello del parrucchiere è un lavoro sempre più richiesto, sempre attento a nuove tendenze e stili da sperimentare. Per ricoprire questa figura è necessario avere ottime doti comunicative, attenzione, precisione e intuito.

Il parrucchiere si occupa solitamente del taglio, della colorazione o decolorazione, della permanente, delle mèches e della messa in piega. Se instaura un rapporto di fiducia con i propri clienti, è inoltre in grado di dare consigli orecisi du maschere, trattamenti mirati e molto altro.

Il parrucchiere all’interno del suo salone, inoltre, si occupa di igienizzare il salone,sterilizzare gli asciugamani e tutti gli strumenti utilizzati.

Come diventare parrucchiere

Per diventare parrucchiere è necessario essere in possesso di una qualifica specifica, ed è indispensabile eseguire l’abilitazione per mezzo di un apposito corso di studi della durata di due anni, grazie al quale si avrà la possibilità di accedere sia ad un esame teorico che ad uno di tipo pratico.