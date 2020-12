I corsi di cucina online da provare subito

Sempre più persone sono affascinate e appassionate alla cucina, un po' a causa del tempo che siamo costretti a trascorrere in casa, un po' per mangiare in modo più sano.

Online esistono dei veri e propri corsi di cucina per migliorare le proprie capacità. Vediamo qualche profilo:

- Il corso de La Cucina Italiana

La nota rivista "La Cucina Italiana" ha messo a lanciato la Scuola Digital offrendo numerosi contenuto per imparare a cucinare al meglio. Per accedere basta registrarsi e per 14 giorni il corso è gratuito e si può disdire quando si preferisce. All'interno si trova video lezioni con schede step-by-step per imparare tecnicamente le migliori soluzioni. Così come è disponibile il suo canale YouTube.

- Fatto in casa da Benedetta

E' da un paio d'anni il punto di riferimento nel mondo YouTube per chiunque sia in cerca di sfiziose ricette da portare a tavola per sorprendere amici e familari. Benedetta è proprietaria di un agriturismo ed insieme al marito hanno lanciato il canale "Fatto in Casa da Benedetta" che ha riscosso ampio successo.

- Great British Chef: "Come cucinare", online!

È un sito completo con tutto ciò che dovete sapere sui migliori chef, con ricette e storie di cibo dall'altra parte dell'Atlantico. La loro sezione How to Cook, "Come cucinare", presenta linee guida minuziose che coprono quasi tutti gli ingredienti e le tecniche di cottura, oltre ai fondamenti come la disossatura del pollo o ricette più complesse come la galantina di pollo. Sono anche disponibili video ed è gratuito.

- Bruno Barbieri Chef

Il famosissimo chef di Masterchef, dalle origini bolognesi e dall'accento ancora più bolognese, ha aperto il suo canale Youtube. La particolarità di questo canale non consiste solo nella capacità di Bruno Barbieri nello spiegare le numerose ricette, ma anche nella sua ironia. Dietro al progetto del canale evidentemente vi sono script e tanto lavoro.

- CheFuoriclasse con Chef Cannavacciuolo

Con un testimonial come Antonino Cannavacciuolo i corsi online di CheFuoriclasse non possono non attirare la nostra attenzione. Sono in lingua italiana e sono stati pensati per consentire di diventare Cuoco Professionista con una formazione a distanza. Il corso nasce dalla sinergia con Re.Na.IA (Rete Nazionale Istituti Alberghieri).

- ChefsSteps: lezioni di cucina online

Gli chef di ChefSteps sono come degli scienziati in cucina, sia le loro ricette sia le loro dritte pratiche si basano equamente sulla precisione e sulle tecniche molecolari. Se siete fan di artisti del calibro di Heston e Adria, questo corso fa per voi. Tentete presente che ci sono un sacco di lezioni di cucina disponibili gratuitamente, mentre il contenuto premium a pagamento è dove sono disponibili alcune delle cose più interessanti come la preparazione del Parmigiano a base vegetale e l'omelette bollita.

- Giallo Zafferano

E poi non poteva mancare il canale simbolo della cucina italiana online, ovvero Giallo Zafferano, che con i suoi quasi 1 milione di iscritti rappresenta un must dell'intrattenimento online nel settore della cucina. Al suo interno sono all'attivo più di 1.400 video, che potremmo definire un vero e proprio record.

- Le masterclass online di Gordon Ramsay