Le migliori app per imparare il tedesco

Studiare il tedesco da autodidatta è possibile. Online infatti, sono disponibili diverse applicazioni che ti offrono la possibilità di migliorare e imparare una nuova lingua direttamente dal tuo pc.

Spesso e volentieri si può abbinare al corso di tedesco un programma di vocabolario ed un buon libro di grammatica sempre a portata di mano.

Con Internet quindi, è assolutamente possibile e fattibile imparare il tedesco da casa, semplicemente cercando su Google "corso di tedesco online". Usando il tuo pc o tablet sarai in grado di accedere a molte applicazioni che potranno aiutarti a migliorare il tuo tedesco e saranno di grande supporto nel tuo percorso di apprendimento.

Desideri studiare o migliorare un po' il tedesco? Ecco alcune applicazioni utili.

- Duolinguo. L'applicazione probabilmente più famosa nel campo dell'insegnamento della grammatica, e tra le varie lingue prevede anche il tedesco. È importante scaricarlo perché la grammatica è fondamentale per poter capire come costruire ogni tua frase, ogni tuo discorso, e conoscere l'ABC di una lingua.

- Busuu. Un'applicazione scaricata da 80 milioni di utenti volta ad insegnare il francese. Oltre a molti esercizi, dà anche la possibilità di far correggere i propri esercizi scritti e orali agli utenti madrelingua, nonché far incontrare persone per la parte di speaking.

- Babbel. Offre 13 corsi di lingue tra cui ovviamente il francese e offre agli studenti una serie di esercizi che aiutano a migliorare il tuo livello di conoscenza della lingua, partendo anche da zero e migliorando step by step.

- YABLA Tedesco. Yabla è una piattaforma interessante per imparare il tedesco con i video. Il sistema è creato per permetterti di guardare un’ottima quantità di video in tedesco pensati apposta per l’apprendimento e con la traduzione in italiano. Ogni video ha la trascrizione del testo che lo accompagna e la traduzione simultanea in varie lingue, compreso l’italiano. Ma oltre a questo Yabla ha tante altre funzionalità: con Scribe puoi ascoltare frase per frase e poi riempire un campo dedicato lettera per lettera e vedere qualsiasi singolo errore in modo immediato.

- Semper. Applicazione non "tradizionale", ma molto capace nello sbloccare il tuo cervello, in quanto è composto da una serie di contenuti sul tedesco in pillole che obbliga il cervello a lavorare sul lessico.

- BBC Learn German. Noto canale inglese BBC che offre il corso di tedesco caratterizzato da dialoghi audio. E' un'ottima applicazione per approfondire alcune informazioni che eventualmente non trovi nelle applicazioni precedenti.

- Mosalingua Web Tedesco. Mosalingua Web è una piattaforma presente da molto tempo nel panorama dell’apprendimento delle lingue. Con questo metodo puoi studiare il tedesco divertendoti e soprattutto puoi avere accesso a molte lingue in un’unica ed economica soluzione. Il sistema è basato sulla memorizzazione di carte, ma con tante personalizzazioni e varianti da renderlo molto interessante ed interattivo. Ci sono tante categorie a disposizione tra cui puoi scegliere e che ti permettono di perfezionare i tuoi studi. La grammatica ti viene presentata gradualmente ed a piccoli blocchi in modo da aiutarti ad assimilare le regole più importanti gradualmente.

- UDEMY. Udemy è una grande piattaforma di corsi online di diverso tipo, e che comprende anche una serie di corsi online per imparare il tedesco.

- Italki. Italki è una piattaforma utile per incontrare insegnanti di tedesco che preparano anche ottimi corsi di tedesco online. Questa piattaforma è interessante per l’ampia quantità di insegnanti madrelingua di varie nazionalità, i quali offrono lezioni individuali, corsi personalizzati, e vari pacchetti diversi a seconda della loro organizzazione e preferenze. Oltre a questa opportunità, il sito offre anche una community di persone che rispondono alle domande, dialogano, e pongono varie questioni, a cui puoi fare riferimento per migliorare la tua lingua.

- Wunderbla. Il concetto di questo metodo è di avere delle brevi lezioni giornaliere, di cui riceverai ogni volta la notifica via email, con tutta una serie di piccole cose da scoprire per migliorare la lingua a piccoli passi. Il programma ha un algoritmo che capisce il tuo andamento in tempo reale e mano a mano ti propone cose più difficili o rallenta a più facili per le lezioni successive.