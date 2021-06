È obbligatorio vaccinarsi per sostenere la l'esame di Stato?

Nel documento in cui sono state indicate le modalità e le misure previste per sostenere la maturità 2021, si fa riferimento al distanziamento sociale e all' utilizzo delle mascherine, gli unici obblighi che accomuneranno tutti i maturandi d’Italia

Gli studenti che sosterranno l’esame di Stato quest’anno sono oltre 10.000 e le Regioni hanno dato la possibilità di ricevere il vaccino a questa speciale categoria. Ma è obbligatorio vaccinarsi per sostenere la maturità? Ci sono limiti o restrizioni particolari per gli studenti non vaccinati?

Numerose sono state le manifestazioni di interessi a vaccinarsi giunte proprio dai maturandi. Ma in ogni caso, le vaccinazioni non sono obbligatorie ai fini della maturità. Nel documento in cui sono state indicate le modalità e le misure previste per sostenere la maturità 2021, si fa riferimento alle stesse misure adottate lo scorso anno: distanziamento sociale e utilizzo delle mascherine, gli unici obblighi che accomuneranno tutti i maturandi d’Italia.