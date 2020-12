EF EPI 2020: la classifica sulla conoscenza della lingua inglese

FEducation First ha pubblicato EF EPI 2020, l'Indice di conoscenza della lingua inglese, nel quale vengono analizzati i dati di 2,2 milioni di adulti non anglofoni in 100 Paesi e regioni.

L’Europa guida ancora la classifica con ben 9 Paesi nella top 10. L'Italia finalmente risale e guadagna ben 6 posizioni, ma con il 30esimo posto resta comunque nelle retrovie della classifica. Nella classifica delle città italiane troviamo al primo posto Vicenza seguita da Torino, seconda insieme a Milano e Firenze.

L’inglese quindi, conferma il suo ruolo essenziale nel panorama politico ed economico. A livello mondiale, i giovani di età tra i 26 e i 30 anni hanno il livello di conoscenza dell’inglese più alto, mentre gli adulti sopra i 40 anni ottengono un punteggio migliore di quelli tra i 18 e i 20 anni, sottolineando il ruolo di università e aziende nello sviluppo della conoscenza dell’inglese.

Pubblica amministrazione, manifattura, sanità e istruzione sono i settori lavorativi con i punteggi più bassi, mentre il settore privato dimostra una conoscenza più approfondita della lingua. Questo dimostra che una crescente concorrenza spinge le aziende a selezionare lavoratori più qualificati da un punto di vista linguistico e a fornire ai propri impiegati corsi per imparare l’inglese e rimanere competitivi.

La top 10 per le regioni italiane

Emilia-Romagna; Lombardia; Veneto; Toscana; Piemonte; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Lazio; Marche; Umbria.

La top 10 per città italiane

Vicenza; Torino, Milano, Firenze; Treviso, Varese; Modena; Bologna; Bergamo; Brescia; Verona, Padova, Roma; Como, Venezia; Pisa.

La top 10 per Paesi