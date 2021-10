Come evitare il mal di schiena da zaino: cinque consigli utili

L'inizio della scuola comporta sempre l'annoso problema dello zaino stracolmo di libri e materiale scolastico. Fatta eccezione per pochi istituti scolastici, in cui si studia sul tablet e gli ingombri sono ridotti al minimo, la maggior parte degli studenti continua infatti a dover portare con sé pesanti volumi, e dunque, a sovraccaricare la schiena.

Uno zaino pesante costringe di conseguenza ad adottare una postura innaturale, causa di dolori alle spalle, al collo e alla schiena. Non solo. Le cinghie troppo strette scavano nelle spalle e possono causare formicolio, intorpidimento e debolezza alle braccia e alle mani. Trasportare uno zaino pesante aumenta il rischio di caduta, in particolare sulle scale o in altri luoghi in cui sbilanciarsi è facile. Senza contare che, occupando uno spazio molto maggiore di ciò che crediamo, sui mezzi o nei luoghi affollati non è raro colpire gli altri.

Come prevenire dunque il mal di schiena? Ecco 5 consigli: