Calendario scolastico 2021/22, quando si torna in classe in Lombardia?

Anche quest'anno le incognite sono tante. Sarà un anno senza Dad?

E se intanto qualcuno pensa addirittura di scongiurare la didattica a distanza solo per gli studenti vaccinati, che al momento sarebbe certamente discriminatorio, Regione Lombardia e l’Ufficio Scolastico Regionale ha stabilito che l’inizio dell’anno scolastico 2021/22 avverrà il giorno 13 settembre 2021 e la sua conclusione l’8 giugno 2022. Quasi sicuramente sarà ancora in vigore l'obbligo delle mascherine anche in classe.

La sospensione didattica per Natale inizierà giovedì 23 dicembre per terminare giovedì 6 gennaio. La sospensione didattica per Pasqua andrà da giovedì 14 aprile fino a martedì 19 aprile. La sospensione didattica per Carnevale (rito ambrosiano) cadrà venerdì 4 marzo e sabato 5 marzo; per il rito romano cadrà lunedì 28 e martedì 1 marzo. La Regione Lombardia prevede che gli Istituti Scolastici e i Centro di Formazione Professionale possano stabilire, in accordo con gli Enti locali, la sospensione delle lezioni per un massimo di 3 giorni, in aggiunta alle consuete vacanze natalizie e pasquali.

Ecco il calendario dei giorni festivi

1° novembre 2021;

8 dicembre;

25 dicembre Natale;

26 dicembre Santo Stefano;

1 gennaio 2022 Capodanno;

6 gennaio, Epifania;

17 aprile, Pasqua;

18 aprile, Lunedì dell’Angelo;

25 aprile, Festa della Liberazione;

1° maggio, Festa del Lavoro;

2 giugno, Festa della Repubblica;

Festa del patrono (se ricadente in un giorno di lezione).

