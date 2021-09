Prove INVALSI 2021, risultati disastrosi: la pandemia tra i colpevoli

Nelle scorse settimane il Ministero dell'Istruzione ha reso noti i risultati delle prove INVALSI 2021 che hanno coinvolto 530.000 studenti della scuola secondaria di primo grado (classe III), 475.000 della scuola secondaria di secondo grado (ultima classe) e ben 1.110.000 della scuola primaria (classe II e V). Le rilevazioni effettuate hanno fatto emergere che a causa della pandemia c'è un ritardo di apprendimento, non tanto per quanto riguarda le elementari ma soprattutto per quanto riguarda gli studenti della terza media e della maturità: due 14enni su 5 sono fermi alle competenze da quinta elementare. Uno studente su tre tra quelli che hanno affrontato la maturità sembra essere fermo al livello della terza media.

A livello di materie le perdite di apprendimento più consistenti hanno riguardato italiano (perdita media di 4 punti) e matematica (perdita media di 7 punti), non ci sono state variazioni negative invece per quanto riguarda la lingua inglese.