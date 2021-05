Maturità 2021: ecco i consigli della Rai per affrontare al meglio l'Esame di Stato

L'Esame di Stato 2021 è ormai alle porte. "Rai e Ministero dell’Istruzione vogliono essere al fianco di studentesse, studenti, docenti e delle scuole". Il programma "La Banda dei FuoriClasse", in diretta tutti i giorni su Rai Gulp, realizzato in convenzione con il Ministero, ha dato quindi il via a un’iniziativa pensata per studenti, studentesse, per i loro docenti, per le loro famiglie.

Sei puntate per sciogliere ogni dubbio su come saranno gli Esami di quest’anno, dare consigli e aiutare chi affronterà le prove a farle al meglio, con un elaborato originale. Docenti ed esperti, in collegamento con il conduttore Mario Acampa, presente in studio, saranno pronti a rispondere ai dubbi e alle domande che arriveranno in diretta dal web, così da preparare gli studenti e le studentesse al loro primo grande traguardo scolastico.

"La Banda dei FuoriClasse": i consigli per la Maturità

Durante gli incontri si approfondiranno diversi argomenti:

la composizione dell’elaborato;

l’individuazione delle fonti;

le modalità utilizzabili (tradizionali e multimediali) per la sua produzione;

i consigli sulla preparazione pratica.

Venerdì 4 e 11 giugno invece, con l’aiuto del dirigente scolastico Jaime Enrique Amaducci, ci si concentrerà sull’esposizione orale:

come presentarsi al colloquio;

come interagire con la commissione;

i consigli per raccontare al meglio il proprio lavoro.

Un lavoro trasversale e multidisciplinare esattamente com’è il programma La Banda dei FuoriClasse che dal 17 aprile 2020, dalle prime fasi della pandemia, accompagna gli studenti e le studentesse di tutta Italia.