Rientro a scuola: quali regole seguire contro il Covid-19?

La scuola sta per ricominciare, e anche quest'anno si dovrà fare nuovamente i conti con il Covid-19. Ecco quindi quali saranno le misure che andranno ancora adottate al ritorno tra i banchi:

Mascherine - Sarà obbligatorio l'uso dai 6 anni in su. Per i non udenti previste delle mascherine trasparenti. Le mascherine saranno distribuite dalle scuole sia per gli studenti che per il personale.

Temperatura - Non si misurerà più all'ingresso ma a casa.

Banchi - Non c'è più l'obbligo ma solo la raccomandazione di mantenere la distanza di 1 metro.

Green pass - Sarà obbligatorio solo per il personale scolastico. In alternativa sarà necessario un tampone ogni 48 ore. Il pagamento del tampone sarà a carico del diretto interessato a meno che non si tratti di persone fragili o che non posso essere vaccinate. Il controllo del green pass dovrà essere effettuato dal preside o da un suo delegato (ma si sta cercando una soluzione per non effettuare questo controllo giornalmente).

Turni differenziati - Saranno previsti per evitare assembramenti sia all'entrata che all'uscita dalla scuola.

Ginnastica e mense - Si potrà fare pure al chiuso in palestra ma solo mantenendo il distanziamento. Anche per le mense saranno previsti turni differenziati per evitare eccessivi assembramenti.

Finestre - Dovranno essere spesso aperte per garantire il ricambio dell'aria.

Genitori - Uno solo può accompagnare il figlio davanti alla scuola e può andarlo a prendere. I colloqui con gli insegnanti possono avvenire solamente online.

Tamponi - L'Istituto Superiore della Sanità sta studiando un piano per fare tamponi di massa. Se c'è un caso di Covid-19 in classe lo studente, anche se vaccinato, dovrà stare in quarantena per 7 giorni e sottoporsi successivamente al tampone.

Dad - Potrà essere predisposta per gli studenti che devono essere messi in isolamento preventivo in caso di focolai o nel caso in cui l'area dove si trova la scuola si trovi in zona arancione o rossa.