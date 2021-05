Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

I Comuni dell’Ambito territoriale di Lecco, attraverso la propria Impresa Sociale Consorzio Girasole, promuovono l’iniziativa "Una fresca estate al... Polo": un breve ciclo di appuntamenti rivolti a enti, associazioni e cittadini che vogliono non solo conoscere ma anche portare il proprio contributo di idee, proposte, sollecitazioni, per costruire insieme l’estate dei nostri ragazzi e non solo.

«Una prima occasione per conoscere, condividere, mettere in rete, sostenere e costruire un catalogo delle offerte e delle opportunità che si svilupperanno nei Comuni dell’Ambito aggregati per Poli Territoriali», spiega Marina Calegari Presidente dell’Associazione dei Comuni. Si avvicina il tempo dell’estate, con l’aspettativa di tutti, bambini, ragazze, giovani, anziani, famiglie di trovare lo spazio di respiro che si addice a questo tempo. La seconda estate dell’era Covid-19 deve essere una nuova occasione per riprendere contatti con sé stessi e con gli altri, sperimentare la possibilità di interazioni dirette, di incontro di condivisione dopo questo infinito tempo di solitudini.

È anche l’occasione, secondo la Presidente dell’Ambito Sabina Panzeri, «per rinforzare quello spirito di collaborazione e coesione sociale che ci ha permesso di affrontare insieme le tante criticità sociali che la pandemia ha originato e di attivare la ricca esperienza dell’estate scorsa del progetto - Costruiamo insieme la nostra estate in sicurezza». L’Ambito di Lecco intende infatti rinnovare l’investimento messo in atto lo scorso anno anche attraverso il Fondo "Aiutiamoci" promosso dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese, per favorire un rilancio delle occasioni di socialità e partecipazione nelle nostre comunità.

L’Impresa Sociale Consorzio Girasole si pone come punto di riferimento per i territori per coordinare una proposta complessiva che veda il riconoscimento di tutti i soggetti interessati a promuovere attività, iniziative, opportunità rivolte ai nostri ragazzi ma anche ai giovani, agli anziani e alle famiglie. «Abbiamo l’obiettivo di valorizzare la capacità aggregativa e di fare rete dei nostri territori per utilizzare al meglio le risorse e presentare un progetto unitario che renda evidente la coesione e insieme la pluralità delle esperienze che le nostre realtà sanno esprimere», spiega Carlo Colombo Presidente dell’Impresa Sociale Consorzio Girasole. Agli appuntamenti da remoto finalizzati ad aprire un momento di confronto e ideazione sono invitati enti, associazioni e cittadini che vogliono portare il proprio contributo di idee, proposte, sollecitazioni.

Le date degli appuntamenti:

Lunedì 26.04. 2021

ore 17.30 – POLO BRIANZA OVEST e BRIANZA EST (Brianza Ovest Comuni di Bosisio Parini, Cesana B,za. Bulciago, Costa Masnaga. Garbagnate M. , Molteno, Nibionno, Rogeno, Suello – Polo Brianza Est Comuni: Annone B.za, Castello B.za, Colle B.za, Dolzago, Ello, Galbiate Oggiono, Sirone)

Martedì 27.04.2021 ore 17.30

– POLO POLO VALLE SAN MARTINO (Comuni di : Calolziocorte, Erve, Carenno, Garlate, Monte Marenzo, Olginate, Valgreghentino, Vercurago)

Venerdì 30.04.2021 ore 17.30

– POLO LAGO (Comuni: Civate, Malgrate, Oliveto Lario, Valmadrera, Pescate)

Per ulteriori informazioni e registrarsi agli eventi scrivere a info@impresasocialegirasole.org precisando i propri riferimenti, l’ente di appartenenza e il territorio di interesse.