Il paese della Valsassina che punta sull'energia sostenibile a chilometro zero

È stata presentata in un incontro pubblico la Comunità Energetica Rinnovabile di Barzio il cui obiettivo è quello di "promuovere l'uso delle fonti energetiche rinnovabili all'interno del territorio”. L’amministrazione comunale, promotrice dell’iniziativa di cui Acinque e Weproject sono partner, ha esteso l’invito a partecipare alle comunità locali, alle associazioni, alle imprese. "Vogliamo incentivare l'autoproduzione e il consumo responsabile di energia pulita, riducendo così la nostra dipendenza da fonti non sostenibili - ha sottolineato il sindaco Giovanni Arrigoni Battaia - Insieme, possiamo trasformare Barzio e la Valsassina in un esempio di eccellenza nella transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio".

Cos'è e come funziona la Cer

Concretamente, la Cer rappresenta una innovativa formula di autoproduzione e di consumo condiviso dell’energia che sarà alimentata grazie all’installazione di pannelli fotovoltaici. "La nostra azienda - ha sottolineato Corrado Bina, amministratore delegato di Acinque Innovazione - è decisa a consolidare il proprio ruolo quale leva di crescita a beneficio del territorio, vogliamo contribuire a generare valore e sviluppo, uno sviluppo sostenibile. La Comunità energetica di Barzio, che dal punto di vista giuridico ci attribuisce il ruolo di referente, offre senz’altro un’opportunità per le comunità locali in direzione dell’efficienza energetica e del risparmio, economico e ambientale".

"Un vantaggio per l'ambiente e la competitività"

"Grazie alla Comunità Energetica promossa dal Comune di Barzio, cittadini, aziende, enti del terzo settore e istituzioni potranno accedere a servizi energetici di qualità a prezzi convenienti, migliorando la competitività della Valsassina anche da un punto di vista ambientale - ha sottolineato a sua volta Ilaria Bresciani di Weproject - Con il supporto di Acinque Innovazione, referente della Cer, possiamo sviluppare ulteriormente l’iniziativa anche grazie alle risorse e competenze della Esco che consentirà di realizzare e gestire al meglio gli impianti rinnovabili e i servizi energetici locali. Per noi di Weproject, che abbiamo facilitato il progetto tramite la coprogettazione, è un grande risultato, in quanto testimonia la collaborazione tra pubblico e privato. Il tutto senza ricorrere a contributi pubblici".

I prossimi passi

I prossimi passi prevedono l'organizzazione di focus tematici promossi da Acinque Innovazione e Weproject al fine di coinvolgere altre realtà, a partire dalle imprese locali, e rendere la Cer di Barzio, già accreditata presso il Gse, capace di produrre benefici per l'intera Valsassina. Alla serata hanno partecipato livelli istituzionali locali, regionali e nazionali, imprese, associazioni, cittadini.