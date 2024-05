Tradizioni green: l'intero paese che si mobilita per la Giornata ecologica

Da anni le associazioni di Erve si riuniscono alle porte dell'estate per rendere il paese un posto sempre più bello e pulito. Così è stato anche nei giorni scorsi, a conferma del fatto che la cura del territorio rappresenta per il piccolo paese della Valle San Martino un valore molto sentito. Come nella scorsa edizione anche la scuola si è aperta all'iniziativa dando un contributo significativo nell'organizzazione delle attività per i bambini sul tema del rispetto ambientale.

Cosí, mentre una squadra di volontari si è dedicata alla pulizia del torrente Gallavesa, il cortile della scuola ha ospitato bambini e genitori per partecipare ai laboratori del "Verde pulito". Tra giochi, pittura libera, storie a tema, giardinaggio ed esposizione di alcuni lavori realizzati da bambini ed insegnanti insieme, i partecipanti hanno trascorso una bellissima mattinata con al centro il bene comune. Tanti sono anche stati i ragazzi adolescenti che hanno dedicato il proprio tempo a questa giornata.

"Grazie a tutti i volontari delle associazioni ed alle insegnanti della scuola di Erve per l'organizzazione - hanno commentato i promotori - ai bambini e ai genitori per la partecipazione e al sindaco Giancarlo Valsecchi per aver aperto la mattinata insieme a noi". Anche l'amministrazione comunale è infatti al fianco della Giornata ecologica targata Erve fin dai suoi esordi.