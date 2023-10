Politiche "green" e servizi sostenibili: la città ospita il forum Compraverde

Arriva a Lecco il forum Compraverde. Una giornata dedicata al ruolo delle istituzioni nell'organizzazione di eventi sostenibili. Martedì 24 ottobre alle 10 presso Palazzo delle Paure (piazza XX Settembre) prenderà il via la prima edizione del forum dedicato a politiche, progetti e servizi di green procurement pubblico-privato.

Si parlerà di acquisti e servizi pubblici verdi, come opportunità di sviluppo del territorio: organizzazione degli eventi sostenibili, nell'ottica del ruolo degli enti pubblici, in particolare dei Comuni, come soggetti organizzatori e ospitanti di manifestazioni green. Nel corso della mattinata sarà dato ampio spazio alla presentazione degli aspetti tecnici previsti dai Criteri Ambientali Minimi (Cam) per l'organizzazione di eventi sostenibili. Si terranno a seguire la premiazione dei vincitori della terza edizione del premio "Emilio d'Alessio" dedicato alle tesi sul governo sostenibile del territorio e la sottoscrizione del protocollo d'intesa per la promozione dei forum Compraverde territoriali. Il pomeriggio proseguirà con dei momenti formativi dedicati agli addetti ai lavori.

"Lecco pensa il suo futuro"

Così l'assessore all'Ambiente e mobilità del Comune di Lecco Renata Zuffi: "I Criteri Ambientali Minimi (Cam) e i Green Public Procurement (Gpp) sono sia un tassello indispensabile per lo sviluppo dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale nell'ambito degli acquisti e degli appalti effettuati dalla Pubblica Amministrazione, sia dei milestone del Pnrr e dei progetti finanziati e finanziabili. Anche la nostra città vuole confrontarsi e pensare il suo futuro, in linea con le trasformazioni sostenibili in atto per raggiungere i traguardi fissati dall'Agenda 2030: ospitare il forum Compraverde nel nostro territorio rientra proprio in questa scelta di campo."

La partecipazione all'evento è libera, ma con registrazione obbligatoria a questo collegamento.