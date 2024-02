L’intervento green del valore di 2,7 milioni di euro avviato a Imbersago

Entra nel vivo un nuovo importante intervento a tutela dell'ambiente in due comuni della provincia lecchese. Sono infatti iniziati a febbraio i lavori a opera di Lario Reti Holding per la dismissione dell’impianto di depurazione di Imbersago, ormai tecnologicamente obsoleto, con conseguente collettamento dei reflui all’impianto di Calco, località Toffo, che, grazie ai recenti lavori di ampliamento, dispone di una capacità adeguata anche a trattare l’apporto aggiuntivo.

"La realizzazione di tale intervento - fanno sapere gli uffici di Lario Reti Holding - consentirà di ottenere una gestione più efficiente del processo depurativo, l’ottimizzazione del servizio e la riduzione dei consumi energetici. Tra le opere in progetto è prevista la creazione di due nuove stazioni di pompaggio, con i relativi collettori (tubazioni di grande diametro) per il convogliamento dei reflui".

Al termine delle opere, l’area attualmente occupata dal depuratore di Imbersago sarà quasi completamente smantellata, ad eccezione di una vasca di equalizzazione iniziale che verrà utilizzata per l’accumulo di acqua piovana, necessaria a gestire il carico di acqua in ingresso al depuratore di Calco in occasione di eventi temporaleschi estremi.

Per le restanti parti, essendo l’impianto situato all’interno del Parco dell’Adda Nord, verrà poi avviato un processo di riconversione ad area verde. La conclusione dei lavori, dal valore totale di circa 2,7 milioni di euro, è prevista per la fine del 2024.