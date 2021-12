Inquinamento, tra novembre e dicembre a Lecco la qualità dell'aria è molto buona

La qualità dell'aria a Lecco è molto buona. Lo conferma Arpa Lombardia con i suoi monitoraggi quotidiani. I primi dieci giorni di dicembre non hanno fatto registrare criticità né parametri fuori dai livelli di soglia, per quanto riguarda il Pm10 e per il particolato ancora più piccolo, il Pm2.5.

Per il Pm10 i valori dal 28 novembre al 6 dicembre si sono concentrati fra 2 microgrammi al metro cubo e un picco di 20, ben al di sotto del limite per la tutela della salute di 50 µg/m³. Sul fronte del Pm2.5 valori compresi fra 4 e 19 µg/m³ (quest'ultimo rilevato il 5 dicembre), con una soglia di guardia di 25 µg/m³.

A novembre, invece, sono stati solo sette i giorni di Pm2.5 (leggermente) fuori dai parametri (riportiamo la tabella in coda all'articolo) e due di Pm10, concentrati a metà mese e tra il 27 e 28.

L'inverno è notoriamente la stagione più a rischio per le polveri sottili, a causa dell'utilizzo del riscaldamento domestico che alimenta le emissioni. Nonostante l'assenza di forti precipitazioni o giornate ventose, e con alti picchi di traffico, la situazione (anche a confronto con gli anni passati) è buona. Il dato è in linea con quanto emerso dallo studio sull'inquinamento nel territorio lombardo pubblicato da Arpa nelle scorse settimane, che collocava Lecco in una fascia virtuosa. Non destano preoccupazione nemmeno le rilevazioni di biossido di azoto, biossido di zolfo e ozono.

Merate: bollino "rosso"

Diverso il discorso a Merate, dove rispetto al capoluogo la qualità dell'aria non è altrettanto positiva. il Pm10 è in crescita dallo scorso 2 dicembre, con valori fuori dalla soglia di 50 µg/m³ il 5 e 6 dicembre (53µg/m³). Bollino "rosso" anche per il Pm2.5 in quattro degli ultimi cinque giorni: dal 2 al 6 dicembre si sono registrati i seguenti valori: 32 µg/m³, 26 µg/m³, 24 µg/m³, 41 µg/m³, 37 µg/m³.

I valori del Pm2.5 nel mese di novembre a Lecco

(Dati Arpa Lombardia - in grassetto i giorni fuori dai parametri limite)

01/11/21 22 µg/m³

02/11/21 16

03/11/21 19

04/11/21 11

05/11/21 23

06/11/21 31

07/11/21 12

08/11/21 8

09/11/21 11

10/11/21 13

11/11/21 23

12/11/21 37

13/11/21 29

14/11/21 27

15/11/21 25

16/11/21 12

17/11/21 5

18/11/21 9

19/11/21 11

20/11/21 11

21/11/21 8

22/11/21 14

23/11/21 19

24/11/21 19

25/11/21 18

26/11/21 24

27/11/21 29

28/11/21 37

29/11/21 21

30/11/21 17

I valori del Pm10 nel mese di novembre a Lecco

(Dati Arpa Lombardia - in grassetto i giorni fuori dai parametri limite)

01/11/21 28

02/11/21 24

03/11/21 27

04/11/21 22

05/11/21 20

06/11/21 27

07/11/21 24

08/11/21 15

09/11/21 18

10/11/21 37

11/11/21 49

12/11/21 52

13/11/21 37

14/11/21 42

15/11/21 40

16/11/21 17

17/11/21 15

18/11/21 19

19/11/21 26

20/11/21 11

21/11/21 11

22/11/21 18

23/11/21 30

24/11/21 27

25/11/21 30

26/11/21 39

27/11/21 48

28/11/21 51

29/11/21 33

30/11/21 31