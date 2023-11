Legambiente: "Gravi le dichiarazioni rese dalla presidente di Arpa Lombardia"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Arpa Lombardia riempie le cronache nazionali, ma non è per un risultato positivo raggiunto da questa importante istituzione. Si tratta invece delle incredibili dichiarazioni di Lucia Lo Palo rese a Italpress dalla neoeletta presidente dell'Agenzia, dichiarazioni alle quali si è purtroppo abituati in ambito di social media e chiacchiere da bar, meno quando si tratta di responsabilità istituzionali come queste.

Dopo aver distinto il cambiamento climatico dall'inquinamento, Lo Palo ha risposto a una domanda diretta del giornalista affermando: "Io non credo che il cambiamento climatico sia frutto dell'uomo, no", precisando poi che "frutto dell'uomo è la mala gestione della qualità dell'ambiente".

La Lombardia vede proprio in questi giorni le conseguenze di eventi meteo che non lasciano dubbi su questa mala gestione; parlano anche chiaro le ormai numerose procedure di infrazione europee, mai accolte con responsabilità dalla Giunta regionale.

"Gravi le dichiarazioni della Presidente di Arpa Lombardia, una persona con importanti responsabilità proprio sui problemi di cui parla in modo sbagliato e irresponsabile" commenta Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia. "Di fronte a una sempre maggiore preoccupazione per il futuro delle politiche ambientali lombarde non possiamo non chiederci se questa persona possa ancora restare alla presidenza di un ente così importante".

"Regione poco obiettiva sulla questione climatica"

Le dichiarazioni di Lo Palo svalutano prima di tutto l'Ente che rappresenta, gettando discredito sul lavoro positivo fatto da decenni dai suoi tecnici e dai suoi funzionari. È chiaro come Lo Palo rappresenti la voce fuori controllo di una Regione sempre meno obiettiva sulla crisi climatica, e come dietro le sue scelte in materia di politica ambientale si nascondano opportunità politiche e interessi di parte.

Sempre secondo le dichiarazioni rese pubblicamente da Lucia Lo Palo, un altro punto non meno inquietante, viste le premesse, è il programma formativo di Regione Lombardia, 'Scuola Ambiente', che dovrebbe "preparare e sensibilizzare in maniera massiva" giovani e cittadini alla "questione ambientale".

Legambiente Lombardia