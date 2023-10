Lavori nel vivo a Primaluna per i nuovi sottoservizi

Sono iniziate le opere di Lario Reti Holding a Primaluna per completare l’estensione della rete di fognatura nera e bianca da via della Vigna, in direzione Pioverna. L'intervento è necessario per ultimare il sistema di collettamento delle acque reflue sul territorio comunale.

In precedenza, e in concomitanza con i lavori di allargamento di via della Vigna eseguiti dal Comune, erano state realizzate le reti di fognatura nera e bianca: una parte della zona residenziale della via e del territorio sottostante composta prevalentemente da case isolate e terreni edificabili, non è però ancora dotata di sottoservizi.

Le opere prevedono la posa delle reti in pvc per le acque meteoriche e per la fognatura nera, oltre alle relative camerette di ispezione ed il collegamento o predisposizione per le derivazioni d’utenza che si affacciano lungo la via.

La rete si estenderà lungo la strada sterrata di accesso alle ultime proprietà di via della Vigna e proseguirà nei terreni, che sono attualmente destinati alla coltivazione, fino al collegamento con la fognatura già esistente in prossimità della via Caraletta. I lavori, del valore di circa 180 mila euro, termineranno entro fine novembre.