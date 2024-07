Raccolta differenziata sul lago: Lecco vince il derby con Como

Sul fronte della corretta raccolta dei rifiuti e dell'attezione all'ambiente Lecco vince il derby con il Como. Questo, almeno, sul fronte della raccolta differenziata nei comuni del Lario, come risulta dai dati appena resi noti da Legambiente in vista dell'imminente report della goletta dei laghi sullo stato di salute delle acque. E anche l'overtourism ha i suoi effetti negativi sugli scarti prodotti e la tutela dell'ambiente.

"Sulla sponda comasca oltre la metà dei comuni non raggiunge il 65% di raccolta differenziata, mentre sulla sponda lecchese solo due comuni rimangono sotto questa soglia - spiegano i portavoce di Legambiente Lombardia - L’intero bacino è al 70% di RD, con 35.730 tonnellate di rifiuti indifferenziati totali. Nel 2023 oltre 5 milioni di turisti hanno passato almeno un giorno sul lago, mentre sono quasi 225 mila gli abitanti. Con un flusso di turisti sempre maggiore occorre dunque potenziare anche la gestione dei rifiuti. Chiediamo a tutti i comuni di raggiungere almeno la soglia del 65% di raccolta differenziata".

I comuni "sottosoglia". Nel Lecchese bocciate solo Varenna e Oliveto

Entrando ancora di più nel merito dei numeri dell'intero Lago di Como, con una media del 70% di raccolta differenziata (dati Arpa 2022), 32mila tonnellate di rifiuti indifferenziati, un residuo secco medio pari a 147 kg abitante ogni anno, 17 comuni sotto la soglia del 65% di RD richiesta dalla normativa comunitaria e dal Programma regionale gestione rifiuti, "il Lario mostra tutta la difficoltà di gestire un territorio orograficamente non facile e con un numero sempre maggiore di turisti".

Tutti i dati

Questi i dati della sponda comasca: abitanti bacino 130.344; RU non differenziati (kg) - bacino 23.555.900,00; % RD media ponderata di bacino 65,22%; kg abitante anno di residuale per bacino 180,72.

Questi i dati della sponda lecchese: abitanti bacino 94.624; RU non differenziati (kg) - bacino 12.173.452,00; % RD media ponderata di bacino 74,98%; kg abitante anno di residuale per bacino 128,65.

Dei 17 comuni ancora sottosoglia, 13 sono in provincia di Como: Unione dei Comuni Lombarda Lario e Monti, Faggeto Lario, Pognana Lario, Nesso, Lezzeno, Sala Comacina, Griante, Domaso, Cremia, San Siro, Pianello del Lario, Dongo, Vercana, Gera Lario, Sorico, Musso. Due invece nella sponda lecchese, Varenna e Oliveto Lario.

I 5 comuni più virtuosi sono tutti sul ramo lecchese del Lario

I comuni più virtuosi invece fanno breccia nella sponda orientale, con cinque comuni che superano l’80% - Dervio, Perledo, Lierna, Valmadrera e Malgrate, e i rimanenti oltre il 70%. Sulla sponda comasca, i comuni più virtuosi hanno una percentuale di RD compresa tra il 79% di Laglio e il 66% di Argegno. Per quanto riguarda i capoluoghi, Como si attesta a poco meno del 69% e Lecco al 75%.

“Quando si parla di qualità delle acque occorre tenere d’occhio anche la gestione dei rifiuti, a partire da quelli urbani - dichiarano da Legambiente Costanza Panella del circolo Lario sponda orientale di Bellano e Enzo Tiso del circolo di Como - La parola chiave, ancora una volta, deve essere prevenzione, abbassando cioè la soglia dei rifiuti prodotti o non differenziati sia dai residenti sia dai turisti. Compito non facile, date le presenze in crescita negli ultimi anni e di una modalità mordi e fuggi".

Panella e Tiso: "Serve uno sforzo unitario contro la dispersione a lago della plastica"

"È necessario uno sforzo comune per raccogliere in modo corretto, evitando la dispersione soprattutto a lago della plastica, i cui frammenti si trovano in abbondanza anche sulle spiagge e, in frammenti sempre più piccoli, anche nelle acque. Per questo diventa importante non solo il raggiungimento delle disposizioni indicate dai programmi regionali ma anche una continua sensibilizzazione sul tema. Un tema, quello delle microplastiche, che origina non solo attraverso il normale rifiuto abbandonato ma anche dagli impianti di depurazione. Chiediamo - concludono Panella e Tiso - un impegno alle amministrazioni comunali in tal senso".