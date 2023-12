Presto attive due nuove casette dell'acqua

Altre due casette dell'acqua presto attive nella Brianza Lecchese. Lario Reti Holding ha infatti annunciato che martedì prossimo 19 dicembre si terrà una doppia inaugurazione di altrettanti impianti di erogazione "green" dell'acqua. La prima nuova casetta sarà inaugurata alle ore 9 nel comune di Suello, in via Maggiore. La seconda alle 11.15 a Sirtori, in via Leopardi.

L'erogazione dell'acqua sarà possibile solo tramite tessera, acquistabile dal totem elettronico posto nelle vicinanze delle casette. Lario Reti Holding, le amministrazioni comunali di Suello e Sirtori e gli studenti delle scuole vicine - che parteciperanno al taglio del nastro - invitano tutti a partecipare.