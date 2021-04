«Tassare le emissioni di anidride carbonica»: Appello per Lecco stimola il Comune

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Il concetto di sostenibilità è spesso una parola usata in maniera modaiola, ma dietro di essa non sempre ci sono iniziative che realmente conducono a risultati efficaci e misurabili. I Comuni e i Sindaci sono degli attori fondamentali nei riguardi della divulgazione e realizzazione di azioni sostenibili a difesa del Pianeta.

Una delle iniziative che in questo momento sta coinvolgendo i comuni italiani ed europei è "Stop global warming", la campagna ideata da Marco Cappato, Monica Frassoni e altri attivisti per raccogliere un milione di firme e portare alla Commissione Europea la richiesta di tassare le emissioni di CO 2 per le aziende all'interno dell'unione europea e un adattamento per le merci che vengono prodotte al di fuori dei confini europei. Tale richiesta, oltre ad avere come diretta conseguenza quella di disincentivare la produzione di CO 2 , diminuirebbe anche le tasse sul lavoro, agendo su due fronti: quello ecologico/sostenibile e quello economico/lavorativo.

«Appello per Lecco, tramite il consigliere Corrado Valsecchi, ha chiesto al Sindaco di Lecco durante il Consiglio Comunale che si è tenuto lo scorso lunedì 19 aprile di aderire come Comune a tale iniziativa, promuovendola sul sito del Comune di Lecco e incentivando la firma sul sito di Stop Global Warming (stopglobalwarming.eu)», spiega il portavoce Gaia Bolognini.

Marco Cappato, attivista e fondatore del movimento di cittadini europei sullo sviluppo sostenibile Eumans, ha dichiarato in una intervista rilasciata alla giornalista Viviana Musumeci per il magazine Cocooners.com: «È un interesse di tutti ridurre le emissioni, ma per farlo bisogna andare a toccare interessi particolari e simboli che rallentano e frenano questo processo. Un elemento che a mio avviso manca nel dibattito sul clima è quello della copertura dei costi della transizione ecologica. Al cittadino non è ancora chiaro cosa è possibile fare per colmare questo vuoto. Ecco perché la nostra proposta è esplicita perché sposteremmo le tasse del lavoro a quelle legate alle emissioni».

Alla campagna hanno aderito in Italia già 60 primi cittadini: la sindaca di Roma, Virginia Raggi, di Milano, Giuseppe Sala, di Napoli Luigi De Magistris, i sindaci di Bergamo, Giorgio Gori, Palermo, Leoluca Orlando, Firenze Dario Nardella (anche Presidente di Eurocities), Bari Antonio Decaro, Parma Federico Pizzarotti, Pesaro Matteo Ricci. A livello Europeo, Stop Global Warming ha raccolto adesioni tra i sindaci delle città di Dublino, Riga, Monaco, Francoforte, Eindhoven e Dortmund.

La campagna sarà attiva fino al 22 luglio 2021.