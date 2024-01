Il Gruppo Fiocchi è ora gestito dal manager italiano Paolo Salvato

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Il Gruppo Fiocchi, produttore di munizioni di piccolo calibro e in maggioranza di proprietà del gruppo industriale-tecnologico CSG, annuncia la nomina di un nuovo CEO. David Štěpán, Direttore degli Investimenti per i Progetti Internazionali di CSG, che ha retto le redini del Gruppo Fiocchi durante il primo anno successivo all'acquisizione, lascia il posto a Paolo Salvato. Štěpán continuerà a ricoprire il ruolo di CEO della divisione CSG Ammo+ e si dedicherà in futuro al completamento dell'acquisizione della divisione munizioni di Sporting Products, appartenente alla società americana Vista Outdoor. Paolo Salvato arriva nel Gruppo Fiocchi dopo un'importante esperienza in Leonardo, dove ha diretto progetti di innovazione strategica. Precedentemente, ha ricoperto ruoli chiave nel Gruppo Thales, assumendo la responsabilità delle operazioni italiane come CEO di Thales Italia e Vicepresidente per lo Sviluppo Commerciale Internazionale presso la sede centrale di Parigi. Salvato si è laureato all'Università Federico II di Napoli, vanta un Master conseguito presso l'Università di Torino e ha perfezionato i suoi studi presso l'Istituto di Studi Superiori per la Difesa (IASD), istituzione di prim'ordine nel settore della difesa in Italia.

"È per me motivo di grande orgoglio entrare a far parte di una realtà prestigiosa come il Gruppo Fiocchi, marchio emblema di eccellenza nel settore delle munizioni di piccolo calibro. Sono entusiasta di poter contribuire al suo futuro sviluppo. Numerose sono le sfide e le opportunità che attendono il nostro team, dall'espansione nei diversi segmenti di mercato e aree geografiche, al proseguo dell'integrazione di Lyalvale Express e Baschieri & Pellagri di Bologna all'interno del Gruppo Fiocchi. Sono convinto che ci sia molto valore da generare e sviluppare", dichiara Paolo Salvato. David Štěpán commenta: "Dopo aver guidato il Gruppo Fiocchi nel primo anno seguente l'acquisizione da parte di CSG, ritengo che la mia presenza sia stata fondamentale, sia in Italia che negli Stati Uniti, per il gruppo. Ora è tempo per me di ritornare a un ruolo divisionale e dedicarmi alla gestione complessiva della divisione, motivo per cui lascio l'incarico di CEO di Fiocchi. Desidero esprimere la mia gratitudine ai colleghi di Fiocchi per l'ottima collaborazione e sono convinto che Paolo Salvato sia la figura ideale per guidare il futuro del Gruppo." Nei mesi a venire, Štěpán si concentrerà soprattutto sul completamento dell'acquisizione della divisione Sporting Products di Vista Outdoor, in qualità di Direttore degli Investimenti per i progetti internazionali di CSG e, in particolare, come Direttore della Divisione CSG Ammo+.

Il contratto per l'acquisizione del più grande produttore americano di munizioni di piccolo calibro, recentemente rinominato Kinetic Group, è stato firmato da CSG a metà dello scorso ottobre. Informazioni sul Gruppo Fiocchi: Il Gruppo Fiocchi rappresenta una realtà di spicco nel panorama globale dei produttori di munizioni di piccolo calibro, con sede in Italia. Il Gruppo detiene un ampio portafoglio di marchi a livello internazionale, tra cui Fiocchi Munizioni, Baschieri & Pellagri e Lyalvale Express. Attraverso la sua filiale Fiocchi USA, gestisce due stabilimenti produttivi negli Stati Uniti d'America. Il Gruppo Fiocchi produce munizioni sia per il settore della caccia e del tiro sportivo, sia, in misura minore, per Law enforcement. All'interno del Gruppo CSG, Fiocchi è integrato nella divisione CSG Ammo+. Informazioni sul Gruppo CSG: Il gruppo industriale-tecnologico globale CSG, di proprietà dell'imprenditore Ceco Michal Strnad, possiede importanti siti produttivi nella Repubblica Ceca, Slovacchia, Spagna, Italia, India, Gran Bretagna e Stati Uniti ed esporta i suoi prodotti in tutto il mondo. CSG investe continuamente nello sviluppo delle proprie aziende e allo stesso tempo si espande nei suoi settori di attività principali.

Il Gruppo include, ad esempio, il produttore di automobili Ceco Tatra Trucks, il principale produttore mondiale di munizioni di piccolo calibro Fiocchi e il produttore Ceco di radar Eldis. Più di 10.000 dipendenti lavorano nelle aziende integrate nel Gruppo CSG e nelle aziende collegate. Nel 2022, i ricavi consolidati del Gruppo hanno raggiunto i 25 miliardi di CZK. I principali settori di attività di CSG sono l'ingegneria, l'automotive, la ferrovia, l'aerospaziale, l'industria della difesa e la produzione di munizioni di piccolo calibro. Grazie al suo forte orientamento all'esportazione, i prodotti CSG sono presenti in tutti i continenti.