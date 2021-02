Come richiedere la carta d'identità a Lecco

Ecco tutte le informazioni necessarie per richiedere e ottenere la carta d'identità a Lecco

La carta d'identità è il documento personale di riconoscimento che ogni cittadino deve possedere. Da qualche tempo a questa parte, è stata introdotta la nuova Carta d'identità Elettronica (CIE) - secondo l’art. 10, c.3 del D. L. 78/2015 convertito con Legge 6 agosto 2015 n. 125 - che sta sostituendo progressivamente la carta d’identità in formato cartaceo.

La carta d'identità elettronica ha l'aspetto e le dimensioni di una carta di credito, è dotata di un microprocessore che memorizza le informazioni necessarie alla verifica dell'identità del titolare, compresi elementi biometrici come fotografia e impronta digitale.

Come e quando richiederla

Per chiedere la Carta d'identità elettronica è necessario presentarsi allo sportello Carte di identità (piazza Lega Lombarda, 15 Lecco) con i documenti necessari. Si può richiedere soltanto a partire da 180 giorni precedenti la data di scadenza della propria carta d'identità. Le carte d'identità in formato cartaceo ed elettronico rilasciate in precedenza restano valide fino alla loro data di scadenza.

La validità della Carta d'identità elettronica varia a seconda dell'età del titolare:

3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni

5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni

10 anni per i maggiorenni.

Documenti necessari

- carta d'identità (o denuncia in caso di smarrimento o furto);

- una fototessera a colori su sfondo bianco e recente (massimo 6 mesi) - indicazioni su come effettuare correttamente la foto sono disponibili al seguente link;

- tessera sanitaria (Carta regionale o nazionale dei servizi);

- euro 22,50 in contanti (euro 28,00 se il documento viene rifatto 6 mesi prima della scadenza).

Il rilascio della Carta d'identità elettronica avviene in 7 giorni lavorativi al domicilio del cittadino o in Comune.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito del Comune di Lecco (gli orari potrebbero variare a causa dell'emergenza Coronavirus).