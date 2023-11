Scatta l'obbligo di catene a bordo o gomme da neve

La stagione fredda è ormai alle porte e mercoledì 15 novembre scatterà per gli automobilisti l’obbligo di montare le cosiddette dotazioni invernali (gomme da neve o catene) su strade e autostrade, e in presenza di condizioni meteo avverse. Come di consueto, l’obbligo rimarrà in vigore fino al 15 aprile 2024, ma esistono specifiche ordinanze in alcune regioni, come illustrato dai colleghi di Today.it

Intanto, anche Anas in una nota stampa ricorda che scatterà a breve l'obbligo di pneumatici da neve o catene a bordo: "Ricordiamo che dal 15 novembre al 15 aprile è in vigore l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali su tutte le strade statali e raccordi autostradali in gestione in Lombardia. Ciclomotori e motocicli sono esenti dall’obbligo e potranno circolare solo in assenza di precipitazioni nevose in atto e in assenza di neve o ghiaccio su strada".

Nel dettaglio, le strade di competenza di Anas interessate dal provvedimento nel territorio lecchese e zone limitrofe, sono: la Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga (dal Km 5,630 al Km 119,400), Statale 36 racc Raccordo Lecco - Valsassina (dal Km 0,000 al Km 9,015), Ss 342 Briantea (dal Km 10,000 al Km 53,060), Ss 342 Dir/a asse interurbano di Bergamo (dal Km 0,000 al Km 7,200), Ss 38 dello Stelvio (dal Km 18,150 al Km 68,500), Ss 38 Var. variante di Morbegno (dal Km 0,000 al km 18,415), Ss 470 della Valle Brembana e del passo San Marco (dal Km 8,350 al Km 38,600, Ss 470 Dir. della Valle Brembana (dal Km 0,000 al km 13,862), Ss 671 della Val Seriana dal Km 0,680 al Km 15,960, Ss 753 di Esino dal Km 0 dl Km 28,800.

"L’ordinanza è stata emanata in attuazione delle norme del Codice della strada. L’obbligo è indicato su strada tramite apposita segnaletica verticale e ha validità anche al di fuori dei periodi indicati, in caso di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio" - precisano infine gli uffici di Anas. Per ulteriori informazioni in merito e per verificare la situazione traffico in tempo reale è consultabile l'applicazione “Vai” di Anas, mentre il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.