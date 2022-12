In uscita "il canto magico", libro per bambini ispirato a Lecco e alle sue montagne

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Da metà dicembre sarà disponibile in versione kindle e cartacea "Il canto magico", libro per bambini dai 6 agli 11 anni, ispirato a Lecco e al monte Resegone. Si tratta di un testo di genere fantasy, dal taglio ironico, di scorrevole lettura. Scritto da Tiziana Nava, lecchese, libera professionista del settore editoriale e già autrice di libri sul territorio tra cui, per i tipi di Ibis edizioni, "Lecco si racconta… 39 storie dalla città (Como-Pavia 2012) e le guide turistiche, culturali e gastronomiche "Como, Lecco e il Lario, i luoghi più amati" (Como-Pavia 2015), insieme con Donata Vittani, e "Lecco, una città tra lago e montagne" (Como-Pavia 2015). "Il canto magico" è illustrato da Danilo Loizedda, disegnatore, fumettista e illustratore lecchese, e vanta la collaborazione anche di Lara Casati, esperta di cucina naturale e macrobiotica, per i contenuti aggiuntivi.

Disponibile dal 15 dicembre su Amazon.it.

I tre contenuti aggiuntivi, indicati in Postfazione, mirano a coinvolgere attivamente i bambini, che diventano così ancor più protagonisti:

1. i piccoli lettori sono invitati a disegnare le loro scene preferite: i disegni saranno poi pubblicati su un sito dedicato;

2. sempre online si trovano le ricette della signora Genziana, uno dei personaggi della storia; sono state realizzate appositamente per Il canto magico da Lara Casati, esperta di cucina naturale e macrobiotica;

3. i piccoli lettori sono invitati a scrivere le loro avventure più belle, e a inviarle a un indirizzo e-mail indicato in

Postfazione: alcune di esse saranno trasformate in storie e pubblicate.

Quarta di copertina: "Quando Larimar e Topazio scompaiono sul dorso di un arcobaleno, i loro figli restano soli nei boschi del monte Drago, ma Spinello, Eliodoro e Rubino non sono bambini qualunque: sono verdeggianti, ossia “figli del bosco”. E i verdeggianti sanno sempre come fare. A parte quando si tratta di placare la rabbia del piccolo Rubino, che grida così forte da scatenare tempeste di pigne; Eliodoro e Spinello non ne possono più e chiedono aiuto a una pasticcera stravagante e chiacchierona… Una storia di avventura, di amicizia, di audacia, di trasformazione e di magia".

Per informazioni: tiziana.nava@scrivivendo.it

Cell: 339 7942507