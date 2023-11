L'ordine dei dottori agronomi e forestali festeggia i colleghi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Venerdì 10 novembre si è tenuta l’edizione autunnale dell’Assemblea dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali dell’Ordine che riunisce gli iscritti delle provincie di Como, Lecco e Sondrio. Gli iscritti all’Ordine delle tre provincie sono attualmente 190, in lenta ma costante crescita. Durante l’assemblea, convocata presso l’Agriturismo Cascina Don Guanella a Valmadrera, il momento formativo è stato dedicato al tema ‘gusto e sicurezza alimentare’ con il contributo dei relatori Dott.ssa Gabriella Morini (tecnologa alimentare Università di Pollenzo (CN) e Dott.Agr. Pierluigi Gatti (consulente nel settore agro-alimentare).

La parte istituzionale ha previsto l’approvazione del bilancio preventivo 2024 e del Piano dell’Offerta Formativa. Dopo il consueto benvenuto ai neoiscritti, uno speciale riconoscimento è andato ai colleghi che quest’anno festeggiano un importante traguardo di attività professionale. Si è trattato infatti di un momento speciale per i dottori Agronomi e Forestali: in occasione dell'assemblea sono stati festeggiati i colleghi che hanno maturato un'anzianità di iscrizione all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Como, Lecco, Sondrio di almeno 40 anni.

Tutto l’Ordine si congratula con i colleghi: Dott.ssa Agr. Daniela Beretta, 40 annidi iscrizione; Dott. Agr. Adriano Corti, 40 annidi iscrizione; Dott. For. Enrico Calvo, 41 anni di iscrizione; Dott. For. Ettore Leali, 45 anni di iscrizione; Dott. Agr. Giacomo Camozzini, 45 anni di iscrizione; Dott. Agr. Pier Clemente Peluso, 45 anni di iscrizione; Dott. Agr. Alberto Pienzi, 46 anni di iscrizione; Dott. Agr. Giorgio Buizza, 50 anni di iscrizione, attualmente decano dell’Ordine; e li ringrazia per l’importante contributo apportato durante la loro vita lavorativa alla pratica ed alla diffusione della professione del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale.