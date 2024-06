La seconda vita delle mascherine: da rifiuto a risorsa con la start-up della scuola di Merate

L'istituto Its Francesco Viganò di Merate è il vincitore della 7ª Changemaker Competition la cui finale si è svolta ieri a Milano. Si tratta di un'iniziativa in partnership con il ministero dell’istruzione e del merito, che ha coinvolto oltre 1.800 studenti e scuole di tutta Italia. Ragazzi e ragazze hanno creato delle B startup (sul modello B corp), cioè startup attivamente impegnate nel promuovere soluzioni e prodotti per contribuire alla sostenibilità e al contrasto della crisi climatica. La 3A del Viganò di Merate, in particolare, ha fondato "Second Chance", ridando vita alle mascherine inutilizzate e trasformandole in un tessuto termico e idrorepellente.

La cronaca dell'evento

Si è così conclusa la settima edizione di B Corp School, il primo percorso di imprenditorialità rigenerativa organizzato da InVento Lab, in partnership col Ministero dell’Istruzione e del Merito, insieme alla rete delle benefit e B corp italiane, indirizzato agli studenti e alle studentesse delle scuole secondarie attraverso cui le ragazze e i ragazzi sono guidati nella creazione di una vera e propria B startup su ispirazione del modello di aziende B corp e benefit. Un progetto che quest’anno ha coinvolto 90 classi di 52 scuole, con la partecipazione di oltre 1800 studenti e studentesse, 100 docenti e 60 mentor di tutta Italia e oltre 42 aziende benefit e B corp, con un unico obiettivo: formare giovani “changemakers”, veri promotori del cambiamento.

"A vincere - confermano i promotori - è stata la classe 3A, dell’istituto tecnico statale Francesco Viganò di Merate, con la B Startup second chance, che vuole dare una seconda vita alle mascherine inutilizzate e scadute che il Ministero dell’Istruzione aveva inviato a tutte le scuole durante il periodo della pandemia covid-19. Quest’anno la Changemaker Competition 2024 è parte degli eventi della Impact education coalition, coalizione multistakeholder volta ad accelerare il cambiamento tramite iniziative sistemiche di educazione e attivismo che generano impatti positivi sugli ecosistemi e sulle comunità".

Patrocinata dal Comune di Milano e da ASviS, in partnership con Cueim e con il contributo di Fondazione Cariplo, la settima edizione di Changemaker Competition, è parte integrante del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2024.

"Il senso di questo progetto - afferma la founder di InVento Lab Giulia Detomati - è diffondere modelli di business rigenerativi, permettendo a ragazze e ragazzi di tutta Italia di conoscere nuove logiche economiche e aiutarli a diventare dei changemaker. Il messaggio che vogliamo passare è che vogliamo far capire loro che, un'idea se portata avanti, insieme a tanti altri attori (istituzioni, B corp, aziende del territorio, altri compagni di classe) può diventare reale. Il messaggio che vogliamo lanciare alle istituzioni e alle B-corp è proprio quello di unirsi al progetto e salire a bordo di B Corp school. Si può aderire creando una nuova sfida, aiutando i territori ad affrontare problemi ambientali e sociali, mettendo in atto soluzioni concrete, coinvolgendo i propri collaboratori in progetti di attivismo sul territorio. Ad oggi hanno aderito diverse istituzioni a livello nazionale e regionale, come molte altre B corp. Siamo anche promotori dell’Impact Education Coalition, un'organizzazione che può creare quella massa critica per fare la differenza”.

Una giornata, quella della finale della Changemaker Competition, che Giulia Detomati definisce “emozionante, un'occasione per condividere esperienze, ascoltare speaker incredibili, assistere a performance teatrali e musicali". È stato un arricchimento per tutti, sia per i giudici che hanno partecipato, sia per le ragazze e i ragazzi. A prescindere da chi ha vinto, tantissime startup hanno realizzato veri e propri prodotti e servizi, tecnologici e al tempo stesso concreti. Anzi possiamo dire che proprio la concretezza è stata la parola all'ordine del giorno”.

In cosa consiste il progetto Second Chance

Il progetto Second Chance ha dimostrato come si possa ricavare dalle mascherine inutilizzate un tessuto termico e idrorepellente (Tnt) attraverso un processo di sfibramento e sfilacciatura che, unito ad una fibra ottenuta dal riciclo delle bottiglie di plastica, diventa imbottitura per giacche invernali. La classe ha vinto l’accesso diretto al colloquio finale di selezione per i programmi di accelerazione e pre-accelerazione di Bocconi for innovation B4i, un programma di accelerazione per le startup. I giudici hanno riconosciuto un grande impegno da parte delle ragazze e dei ragazzi di questa startup.

"Il progetto - si legge nella motivazione - è sicuramente innovativo e si propone di risolvere un problema nato negli anni scorsi, ma che ancora oggi ha lasciato un’impronta. Il modello di business è infine interessante e ben approfondito”. Secondo posto per le classi 3 A-3 B del Liceo Verdi di Milano con la B startup Silent Wave che si propone di preservare il benessere acustico di persone, animali e piante, a seconda del contesto in cui vengono inseriti i suoi pannelli, riducendo la dispersione del suono riduce la necessità di tenere volumi significativamente alti, evitando così problemi come acufeni. Terzo posto alla classe 4 B CCH dell’Istituto superiore Enrico Fermi di Mantova con la B startup Airivive che, con il supporto di Garc, produce una vernice non solo ecosostenibile, ma che allo stesso tempo aiuta nella purificazione dell'aria satura di anidride carbonica, sfruttando la liberazione di ossigeno.