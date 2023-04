Torna il maltempo: in arrivo la pioggia, scatta l'allerta per vento forte

Le condizioni meteorologiche sono in peggioramento nelle prossime ore. La sala operativa regionale di Protezione civile ha diramato un bollettino di colore giallo (criticità ordinaria) per vento forte dalle ore 9 alle 18 di giovedì 13 aprile.

Nel frattempo scende l'allerta incendi nel territorio lombardo e anche in quello lecchese. Il bollettino arancione di criticità moderata diramato nei giorni scorsi avrà termine alle 21 di oggi, mercoledì 12 aprile, sostituito da uno di colore giallo.

L'evoluzione meteo

Previsto dal tardo pomeriggio di oggi 12/04 tempo instabile sulla Lombardia a partire dal Nord-Ovest e dalle Alpi di confine, in successiva estensione entro sera a tutti i rilievi e parte della pianura. Le precipitazioni saranno da deboli a localmente moderate anche a carattere di rovescio o debole temporale su Alta Pianura e Nord-Ovest. Attesi venti moderati, con rinforzi da Est dal tardo pomeriggio, in particolare sulla pianura orientale e sulle Prealpi Bresciane. Neve oltre 1.400-1.700 metri.

Per la giornata di domani 13/04 atteso sulla Lombardia tempo perturbato, con precipitazioni moderate diffuse, localmente forti sui settori orientali a causa di locali accentuazioni a carattere convettivo. Possibili temporali di debole o al più moderata intensità nella notte e primo mattino su pianura occidentale e Appennino, nel pomeriggio sparsi sui settori orientali. Zero termico nella notte a 1.700-1.800 metri, in brusco abbassamento a 1.300-1.400 metri tra mattina e pomeriggio, con limite delle nevicate in progressivo calo localmente fino a circa 800 metri sui settori orientali e 1000 metri su quelli occidentali.

Venti settentrionali da moderati a localmente forti, in particolare con rinforzi sul Nord-Ovest nel corso della mattinata, in estensione a parte della pianura. I fenomeni potranno assumere carattere di Foehn sui settori occidentali tra mattina e primo pomeriggio.

Rischio incendi

Si confermano per il 12/04 i codici emessi con il documento di allerta n° 2023.28 dell'11/04. Le condizioni meteoclimatiche e l'umidità del combustibile vegetale saranno ancora tali da generare possibili incendi con intensità del fuoco elevata e una propagazione veloce nelle zone con codice colore di allerta arancione. Sulle zone in cui è presente un codice di allerta giallo si segnala il persistere di condizioni favorevoli allo sviluppo e alla propagazione di incendi boschivi con intensità del fuoco bassa e propagazione lenta.

A partire dalle ore 21 di oggi 12/04 sui settori occidentali e dalle 00 di domani 13/04 sui settori orientali, in conseguenza delle precipitazioni previste, e del contestuale ritorno a condizioni generalmente più umide, si assisterà a una diminuzione del grado di pericolo.