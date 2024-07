Il sole splendente ha le ore contate: è nuovamente tempo di allerta meteo

Sembrerebbe quasi impossibile da credere, vista la splendida giornata che questo martedì 2 luglio 2024 ci sta regalando, l'estate dell'anticiclone delle Azzorre cui non siamo più abituati. Eppure, nel volgere di poche ore lo scenario è destinato a mutare radicalmente.

Regione Lombardia ha emesso una nuova allerta di colore giallo (criticità ordinaria) per temporali forti, la seconda consecutiva dopo quella di lunedì, che resterà in vigore dalle ore 18 di oggi, 2 luglio, alle 6 di mercoledì 3 luglio.

La sintesi meteo

Per il pomeriggio di oggi, 02/07, si prevede un aumento dell'instabilità sulla fascia prealpina, con possibilità di rovesci o temporali sparsi, tendenti a intensificare e a diventare più diffusi tra tardo pomeriggio e tarda serata, in successiva estensione alla pianura. Sono attesi rinforzi di vento in serata associati al transito temporalesco.

Tra notte e primo mattino di domani, 03/07, permarrà tempo perturbato con rovesci o temporali sparsi, più insistenti sui settori centro-orientali. Dalla tarda mattinata è prevista variabilità con nuovi addensamenti sulla fascia prealpina e sviluppo di rovesci o temporali, in successiva estensione alla fascia pedemontana, possibili isolati anche altrove. Fino al primo mattino sono attesi venti moderati orientali o meridionali con rinforzi su pianura e Appennino, dalla tarda mattinata in generale attenuazione.