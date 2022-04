Vige ancora l'allerta meteo, sarà un 25 aprile con temporali forti

Prosegue su tutto il territorio lombardo lo stato di allerta meteo scattato sabato a mezzogiorno. Per ora il Lecchese è stato risparmiato da precipitazioni intense, ma le previsioni portano rovesci e schiarite tra oggi, domenica, e lunedì 25 aprile. Le temperature massime restano basse per il periodo, tuttavia nelle prossime ore sono segnalate in risalita.

Il bollettino emesso dalla sala operativa regionale di Protezione civile è di colore giallo (criticità ordinaria) per temporali forti e rischio idrogeologico, e sarà valido finoa prossimo aggiornamento.

La situazione meteo

Nelle prime ore di domenica 24/04 si attende il termine della fase più intensa del passaggio perturbato, successivamente persisteranno condizioni di instabilità con deboli precipitazioni sparse possibili fino al pomeriggio, in esaurimento in serata.

Le previsioni per lunedì 25 aprile

(in collaborazione con 3B Meteo)

A Lecco lunedì cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio fino a cieli molto nuvolosi con piogge e rovesci anche temporaleschi in serata, sono previsti 11 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 18° C, la minima di 10° C, lo zero termico si attesterà a 2.191 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Allerte meteo previste: pioggia.