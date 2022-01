Vento forte e allerta rossa: boschi a rischio incendio

Lunedì da codice rosso per i boschi lecchesi. E non solo. A partire dal pomeriggio di oggi, lunedì 31 gennaio, la provincia di Lecco e vari altri territori lombardi saranno interessati da vento forte. In particolare, sono attesi venti molto forti, con raffiche superiori ai 100 km/h, in quota nei versanti e nei crinali esposti di Retiche e Orobie. Il fondovalle, invece, sarà interessato dalle folate di vento soprattutto nel pomeriggio, indicativamente tra le 16 e le 18.

Molta attenzione, in particolare, va prestata all’ingresso improvviso di raffiche di vento da nord tra le pedemontane e le pianure di Varesotto, Brianza, Milanese, Comasco, Lecchese, ovest Bergamasca e infine parte di Pavese, Lodigiano e ovest Cremonese.

Attiva l'allerta rossa di Protezione civile. Regione Lombardia ha emesso, fino a nuovo aggiornamento, allerta rossa per il rischio d'ncendi boschivi. Eventuali eventi significativi possono essere segnalati al numero verde 800.061.160

Dinamica inusuale

Come sottolineano gli esperti del Centro Meteorologico Lombardo, si tratta di una dinamica un po’ inusuale, che potrebbe determinare un’accelerazione improvvisa, da quasi calma di vento a raffiche fino a 60-80 km/h.

Le raffiche fino a 100 km/h potranno persistere fino al mattino di martedì specialmente nelle valli prealpine e nella fascia pedemontana delle province di Varese, Como e Lecco e, localmente, la ventilazione sarà sostenuta anche mercoledì 2 febbraio.

Temperature e precipitazioni

Le temperature subiranno un sensibile calo sui rilievi e nelle province di nord-ovest. In un contesto dove non sono attese particolari precipitazioni in tutta la Lombardia, l'eccezione è rappresentata dalla valle di Livigno (e dai crinali retici di confine) dove potranno verificarsi nevicate.